A medida que se acerca el estreno de la película de “In The Heights”, basada en el musical de Broadway creado por el dramaturgo Lin-Manuel Miranda y dirigidia por Jon M. Wu (“Crazy Rich Asians”), son muchos los comentarios que surgen, sobre todo de aquellos que han logrado ver ambas producciones. Y es que resulta evidente que la nueva película tiene unos cambios significativos tanto a nivel de la historia, como de la manera en que se le da vida a los personajes.

¿Qué mensaje quería llevar Lin-Manuel Miranda en la historia original?

Preguntado una semana después de su estreno en 2008 en una entrevista de televisión para el canal MTV de qué trataba “In The Heights”, Miranda explicó que la obra “son tres días en la vida de un bloque en Washington Heights, Nueva York, que está en transición. Se está volviendo todo más caro, los alquileres están subiendo en todas partes, y vemos tres negocios y conocemos a unos 12 personajes y cómo experimentan este cambio”, explicó Miranda, quien fue letrista, compositor e intérprete del personaje principal en su debut en Broadway en 2008. “Interpreto a Usnavi, que es dueño de una bodega, por lo que todas las historias pasan por su tienda. Todos reciben su café, su periódico, sus donas, su boleto de lotería de Usnavi. Entonces, a través de él, conocemos a todo el vecindario”.

La historia original de "In The Heights" vista en Broadway es también un grito de lamento contra la gentrificación.

Miranda comenzó a escribir “In The Heights” cuando todavía era un adolescente y tenía una visión del mundo muy diferente. “Empecé a escribir In The Height cuando tenía 19 años. Hubo varios años en los que estuvo en una gaveta mientras terminaba la universidad. Pero trabajé en el guion inicial desde el momento en que me gradué, junto con Tommy Kail y Quiara Alegría Hudes, escritora del libro y la historia, y quien se unió a nosotros en 2004”, explicó el artista de raíces puertorriqueñas en una entrevista realizada en 2010 para el canal TheaterJones, de YouTube. “Imagínate a ti como un adulto versus cómo eras de adolescente. Así de diferente fue el libreto inicial de “In The Heights” comparado con lo que terminó en Broadway. Es el mismo conjunto de personajes, pero es una historia totalmente diferente. Creo que lo que sucedió a través de mi colaboración con Tommy y Quiara y el resto del equipo creativo, fue que pasó de ser una historia ambientada en Washington Heights a una historia sobre una comunidad en la cúspide del cambio. Así que estos temas más amplios surgieron cuando todos trabajamos juntos”.

Diferencias sustanciales

La historia original vista en Broadway, mirándola desde un punto de vista más profundo, es también un grito de lamento contra la gentrificación. Este es un proceso que conlleva la expulsión de vecinos y vecinas antiguas de ciertas zonas de una ciudad, después de haber experimentado un deterioro de las edificaciones y una devaluación económica, para luego pasar por un proceso inverso y esas edificaciones adquieren interés tanto para nuevos individuos, como para el sector del turismo y también para inversionistas.

Esta importante parte de la trama original toma un papel secundario en la película, que casi pasa desapercibido, para dar paso a otro enfoque. En este caso, la película de “In The Heights”, se centra más en cómo los habitantes del barrio de Washington Heights pueden alcanzar sus sueños si se lo proponen. En más de una ocasión, los personajes aparentan estar soñando despiertos con sus metas y anhelos.

Según explicó Miranda recientemente durante una visita a Puerto Rico, esto se debe a la evolución como personas del equipo creativo, así como del deseo de hacer una producción con vida propia que se alejara del musical original.

“El proceso de escribir la historia y de cortar canciones para la película empezó con Quiara, que fue quien escribió el libreto y le doy mucho crédito, y luego continúo con Jon, el director, quien tuvo una gran visión. Porque ella escribió la obra conmigo, pero se tomó par de años de descanso y pudo tener un ojo más clínico a la hora de trabajar con la película”, explicó el dramaturgo durante una conferencia de prensa realizada antes de que se estrenara la película en la isla. “Francamente, no me gusta tener falta de humildad, pero creo que somos mejores escritores ahora que cuando teníamos 20 años. Y pienso que sus actualizaciones fueron muy inteligentes. Hay, claro está, canciones y personajes que no aparecen en la película, y lo que le digo a la gente es que esta película es algo diferente”.

Miranda fue más allá, al hacer una comparación con la película “Cabaret”, a la cual considera como una obra de arte y la mejor película en la historia dentro del género de musicales. “‘Cabaret es una obra maestra, pero hay dos personajes importantes del musical que no están en la película. Sin embargo, si ves la obra en el teatro, los podrás ver de nuevo”, explicó el actor. “En el caso de ‘In The Heights’ no vamos a destrozar la banda musical de la obra original, todas esas canciones estarán ahí cuando las necesites, pero realmente queríamos hacer que la película tuviera su propia vida”.