La película de terror “Insidious: The Red Door” fue la más taquillera en los cines de Estados Unidos este fin de semana, según estimados difundidos el domingo.

La película protagonizada y dirigida por Patrick Wilson recabó $32.7 millones al exhibirse en 3,188 cines, según las cifras.

Le fue mejor que su versión pasada, “Insidious: The Last Key” (2018), y es la recaudación en un debut más alta de una película de terror PG-13 en los últimos dos años.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”, en su segundo fin de semana, quedó por detrás de “Insidious” al recaudar $26.5 millones, un descenso de 56% con respecto a su estreno. En total en Estados Unidos ha recaudado $121.2 millones y a nivel global ha atraído $247.9 millones.

También se estrenó “Joy Ride”, que fue exhibida en 2,820 cines y recaudó $5.9 millones. La comedia dirigida y coescrita por Adele Lim narra las aventuras de cuatro amigas en un viaje internacional, protagonizadas por Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu y Sabrina Wu.

“Joy Ride” es una de varias comedias picarescas en los cines este verano, junto con “No Hard Feelings” de Jennifer Lawrence, que recaudó $5.2 millones en su tercer fin de semana, con lo que su total nacional asciende a $40.3 millones.

“The Lesson” tuvo una exhibición más limitada. La película estelarizada por Richard E. Grant y Daryl McCormack recaudó $157,752 al exhibirse en 268 cines.

Estas son las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas se publicará mañana lunes.