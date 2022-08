Usualmente, cada estreno de Marvel Studios, sea en el cine o en una plataforma de streaming, implica la expansión de su universo cinematográfico. Una de las sorpresas del estreno de “I am Groot”, antología de cortos animados en Disney Plus es que esto no aplica. Eso sucederá la próxima semana con el estreno de “She Hulk”. Los cinco capítulos que muestran aventuras cortas, divertidas e irreverentes con el personaje titular de “Guardians of the Galaxy”, se colocan en la cronología de los dos filmes escritos y dirigidos por James Gunn.

La influencia de ese cineasta está presente en cada uno de los episodios de esta serie. Aunque las tramas son simples y variadas, todas giran alrededor de resaltar mezcla peculiar de irreverencia e inocencia que tiene el personaje de Groot. Lo que sí resulta peculiar es que al no tener a Rocket como su traductor, los guiones se tienen que esforzar en buscar situaciones donde las emociones del personaje y su famosa frase sean mucho más claras para los más chicos del público, que claramente son la audiencia primordial de esta oferta.

Las únicas quejas relacionadas al estreno de “I am Groot” es que cinco capítulos no son suficientes y aunque es comprensible el que no haya interacción con todo el elenco principal de “Guardians of the Galaxy”, una segunda temporada debe tener a Groot interactuando con más del elenco secundario de esos filmes.