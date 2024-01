Jack Black formará parte del elenco de la película de acción real de Minecraft que estará protagonizada por Jason Momoa, informó este martes la revista Deadline.

Según ese medio especializado, la cinta de Warner Bros. basada en el videojuego homónimo comenzará a rodarse de forma inminente en Nueva Zelanda.

Además de Momoa y Black, el filme contará con Emma Myers, conocida por su rol de Enid Sinclair en la serie Wednesday, y con Danielle Brooks, de la película The Color Purple.

El proyecto corre bajo la dirección de Jared Hess, autor de filmes como Napoleon Dynamite (2004) y Gentlemen Broncos (2009), con quien Black había trabajado en Nacho Libre (2006).

Black es un amante de los vídeojuegos que, con frecuencia, publica en su canal de YouTube, JablinskiGames, vídeos en los que juega distintos juegos y ofrece comentarios jocosos. El canal cuenta con sobre 5 millones de suscriptores.

El actor también dio voz al personaje principal del videojuego Brütal Legend (2009), Eddie Riggs, y ha brindado su voz a otros videojuegos como Psychonauts 2, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Double Kick Heroes, Goosebumps: Dead of Night, Broken Age, Dominions 3: The Awakening y Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie.

Según la descripción de la base de datos sobre cine en línea IMDb, ‘Minecraft’ sigue la historia del “malévolo Dragón Ender” y de los esfuerzos de una niña y de sus aventureros amigos para salvar el mundo de sus intentos de destrucción.

La cinta tiene entre sus guionistas al diseñador y programador del videojuego original, Markus Persson, y a Chris Bowman y Hubbel Palmer, quienes trabajaron junto a Hess en la película Masterminds (2015) y en la serie animada de Napoleon Dynamite (2012).

Creado en 2011, Minecraft es uno de los videojuegos más vendidos de la historia y cuenta con más de 140 millones de usuarios mensuales.

Los jugadores exploran en el videojuego un mundo tridimensional y pixelado en el que pueden descubrir y extraer materias primas, fabricar herramientas y objetos y construir estructuras y máquinas para crear mundos virtuales.

Esta no es la primera vez que Black, protagonista de ‘School of Rock’, se involucra en un proyecto inspirado en videojuegos.

En 2019 participó en la película Jumanji: The Next Level, recientemente interpretó al villano Bowser en el filme taquillero The Super Mario Bros. Movie y, próximamente, actuará en Borderlands, de Eli Roth, basado en la serie de videojuegos del mismo nombre de Gearbox Software.