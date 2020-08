El actor y productor Jaime Camil es una persona con un talento y una energía envidiable que, por los pasados meses, ha tenido que permanecer en su hogar junto a su esposa y dos hijos, de 8 y 5 años debido a la pandemia que sufre el mundo entero. Estos momentos no solo le han permitido compartir más tiempo con su familia, sino que los ha aprovechado para alinear la preproducción de muchos proyectos para cuando Hollywood de la luz verde, comenzar a trabajar.

“Durante estos cuatro meses me he estado ajustando a la esta nueva normalidad, como todos en el mundo, pasando mucho tiempo con mi familia. Pero, a la vez, me he mantenido muy activo delineando lo que será el futuro profesional”, comentó Camil, en entrevista telefónica desde su casa en Los Ángeles. “Actualmente estoy en conversaciones con CBS Television para participar en un proyecto, estoy produciendo una película para Netflix con mi querida amiga Gina Rodríguez (”Jane the Virgin”) y estoy creando contenido de propiedad intelectual para luego producirlos junto a mis socios estratégicos como Propagate”.

En estos días, Camil está dando promoción nuevamente a la película “Las píldoras de mi novio”, la cual estrenó en febrero de este año, pero que se vio afectada por la pandemia y el cierre de los cines. En Puerto Rico se exhibió por varias semanas. Afortunadamente, esta comedia estará disponible a partir del 7 de agosto en la plataforma de “streaming” Pantaya.

“Tuvimos buena y mala suerte con esta película. Buena suerte porque pudimos hacer el estreno dos semanas antes de que comenzara la pandemia y mala suerte porque a partir de ese momento ya nadie pudo ir al cine”, comentó Camil, famoso por su participación en la serie “Jane the Virgin” y “La fea más bella”.

“Pero ahora va a estar disponible en Pantaya, que es una plataforma que se comunica muy bien con los gustos y las necesidades que tiene nuestra gente y nuestros hermanos latinos. Es una plataforma que va muy dirigida a ellos y tiene mucho contenido específico de películas y series para satisfacer los gustos de nuestra gente. Así que, estoy muy feliz de que ya por fin la película vaya a estar disponible online”.

En la comedia “Las pildoras de mi novio”, Camil comparte protagonismo con la actriz mexicana Sandra Echeverría (”El Clon”) y caracteriza a Hank, un personaje que tiene muchas condiciones mentales, que tiene que tratarse y tomar medicamentos para tener una vida lo más normal posible. Este conoce en su trabajo a una mujer (Echevarría), quien se enamora de él y piensa que es el hombre perfecto. Tanto así que ella lo invita a un retiro de su compañía. Sin embargo, ella no sabe que la razón por la cual Hank es una persona pausada y ecuánime en sus comentarios es porque vive bajo los efectos de un cóctel de drogas que le permite operar con normalidad. Al llegar al hotel, él se da cuenta que no tiene las medicinas y, a medida que el efecto de éstas se disipan del cuerpo, se le empieza a venir el mundo abajo.

“En esta película se toca el tema de las condiciones mentales de una manera muy respetuosa. La comedia es un vehículo muy poderoso y eficiente para poder tocar temas sensibles y exponerlos con honestidad, para por lo menos hablar de ellos. En el mundo latino, hay muchos temas que son tabúes y lamentablemente uno de ellos son las condiciones mentales”, explicó Camil, quien protagonizó este año la serie “Broke” de CBS. “Muchas personas que han visto la película se me han acercado y me han dicho que se han identificado con las situaciones que le ocurren al protagonista y me han dado las gracias por tocar el tema de las condiciones mentales de una forma tan abierta y honesta. La película es muy bonita, porque es una mezcla de una comedia física, muy simpática, que hace reír a la gente, pero que logra que el público reflexione y se conmueva con el tema de las condiciones mentales”.

“Las pildoras de mi novio”, dirigido por el argentino Diego Kaplan, cuenta también con la participación de varias figuras de la comedia estadounidense, como es el caso de Jason Alexander (Seinfeld), Brian Baumgartner (The Office) y Brooke Shields (Jane the Virgin).