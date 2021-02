El actor puertorriqueño Jean Nasser, radicado en Los Ángeles, es un ejemplo fiel de que cuando una persona quiere algo, si trabaja fuertemente para conseguirlo, tiene grandes posibilidades de tener éxito y lograr que ese sueño se convierta realidad.

Este joven de 19 años se dio cuenta desde temprano en su vida, que le fascinaba la actuación. Tanto así que se la pasaba imitando personajes que veía en la televisión, incluyendo a “Edward Cullen”, de la película “Twilight” y, sin darse cuenta, se mantenía en el personaje todo el día. A los 8 años comenzó a tomar clases de actuación con Joann Polanco, algo que le abrió la visión de lo que conllevaba esta profesión. “Ella es tremenda maestra y me enseñó muchísimo sobre cómo actuar frente a la cámara y cómo hacerlo para cine y para televisión”, indicó Nasser en una entrevista a distancia desde su residencia en Los Ángeles, California. “Eso me dio la motivación de lanzarme y empezar a audicionar. Gracias a eso, pude participar en dos cortometrajes en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

A los ocho años, Jean Nasser tomó clases de actuación con Joann Polanco.

Pasados los meses, en el 2012 Nasser participó en Nueva York en un certamen realizado por el International Modeling and Talent Association (IMTA), en donde jóvenes aspirantes actuán frente a cientos de personas y profesionales de la industria. Su participación le permitió obtener ocho medallas y ganar el premio al mejor actor dramático. “Eso me comprobó que lo que de verdad quería hacer en mi vida, era actuar. Fue lo que me motivó a querer mudarme a Los Ángeles a cumplir mis sueños”, mencionó el artista, quien estudió hasta el tercer grado en Daskalos y luego pasó a educarse en su casa.

A los 10 años, Nasser tenía claro que quería mudarse a Los Ángeles a seguir su sueño de actuación, y fue apoyado por su madre Wineska Judith Cintrón y su familia. Fue así que, para generar dinero para la mudanza comenzó a vender chocolates en los centros comerciales y en cines, entre otros lugares. “Como tenía educación ‘home school’, me levantaba al amanecer a estudiar y hacer mis tareas, y luego estaba de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en los centros comerciales vendiendo los chocolates”, mencionó el actor, quien actualmente estudia cinematografía en el Antelope Valley College, en Palmdale. “No fue fácil, porque recibí mucho rechazo y mucha gente me relajaba. Pero, comoquiera seguí luchando contra todo. Luché mucho. Hasta que un día, fui a un Panda Express y un señor súper amable me donó un billete de $100. Que me ayudó muchísimo a alcanzar mi meta. Siempre estaré agradecido de esa versión joven mía por haberme enseñado lo que es el sacrificio”.

PUBLICIDAD

Una vez en Los Ángeles, Nasser continúo con sus estudios, además de tomar clases de actuación para seguir mejorando. Simultáneo a eso, comenzó a audicionar para todo tipo de producciones, incluyendo cortometrajes y largometrajes. Esto lo ha llevado a participar de muchos proyectos, incluyendo el thriller “Game of Chance” (2016), un cortometraje dirigido por Deborah Pratt; formó parte de la película “Suburbicon” (2017), protagonizada por Matt Damon y dirigida por George Clooney; y participó en la grabación de un episodio de la serie de televisión “Perfect Harmony” (2019), protagonizado por Bradley Whitford (“Get Out”).

Actualmente, el cineasta trabaja con varios proyectos, incluyendo la producción del piloto de una serie de televisión llamada “Undertow”, ideada y dirigida por él, pero donde cuenta con la ayuda de varios puertorriqueños en la producción, incluyendo a su madre, y tiene entre los actores al puertorriqueño Robert Avellanet. “Robert es tremendo ser humano y siempre carga con una gran energía que es muy contagiosa”, añadió el cineasta.

El artista mencionó que, a medida que ha ganado experiencia y conocimientos, “he creado mis propias oportunidades, tanto en la parte creativa, como en la actuación”. Esto ha llevado a que varias de sus películas hayan sido presentadas en festivales y salas de teatro como el TLC Chinese Theater en Los Ángeles. Algunas han ganado premios, como pasó con su último proyecto “Linger” (2020), que ganó 13 laureles y un premio como mejor actor.

Un proyecto que le causa verdadera ilusión es la publicación de su primera novela de ficción, llamada “Ill Shadows”, que escribió junto a su madre. Hace algunos meses terminaron de escribirla y el próximo 13 de abril estará disponible para la venta. Según explicó, la trama de la novela de ficción tipo thriller psicológico, ocurre en el año 2059 en una isla donde el Internet no existe por estar prohibido, con la intención de que lograr una sociedad mejor. Una noche, cinco jóvenes acabados de graduar celebran en una playa prohibida, sin embargo, todo se torna en tragedia, luego de la muerte de uno de ellos. A partir de ahí, todo lo que ocurre en la vida de los jóvenes los lleva a pensar que no todo en sus vidas es real. La novela estará también disponible en una versión en español con el nombre de “Sombras enfermas”.

PUBLICIDAD

Al hablar con el actor, se le hace imposible dejar fuera a su madre, quien lo ha apoyado durante todos estos años mientras Nasser busca hacer realidad su sueño. “Mi mamá es mi fan número uno y siempre voy a estar agradecido por su apoyo. Me ha ayudado muchísimo, es mi heroína y la amo demasiado. Siempre sé que puedo contar con ella”, indicó el artista al destacar a su madre, quien se desempeña como escritora, guionista y editora de cortometrajes y series para la web, entre otros.

A pesar de su corta edad, Nasser está muy comprometido con la comunidad latina y quiere enaltecer el nombre de Puerto Rico. Sin embargo, lo que más le gustaría es servir como ejemplo para aquellos que también tienen sueños y están buscando la manera de volverlos realidad. “Quiero que las personas comprendan que no deben tener miedo de tomar ese primer paso para seguir adelante y que el sacrificio y la entrega es esencial para conseguir las metas”, añadió Nasser. “Además, sería maravilloso que mis actuaciones y mis proyectos inspiren a la gente y toquen sus corazones, para que puedan seguir adelante”.