El documental de Jennifer López “Halftime” inauguró la edición 21 Festival de Tribeca, inaugurando el evento anual de Nueva York con un retrato íntimo detrás de escena de la cantante y actriz filmado durante el tumultuoso año en que cumplió 50 años, su presentación en el Super Bowl y se perdió por poco una nominación al Oscar.

El estreno en el United Palace en Washington Heights sirvió como apertura apropiada para el Festival de Tribeca, que ha desechado “Film” de su nombre para reflejar mejor la amplia gama de conciertos, charlas, estrenos televisivos, podcasts y exhibiciones de realidad virtual que llenan cada vez más su apretada agenda de eventos en vivo junto con películas.

El festival de este año, que se extenderá hasta el 19 de junio, presentará muchas personalidades importantes, desde Al Sharpton (el tema del documental de clausura del festival “Loudmouth”) hasta Taylor Swift (quien se sentará para conversar con el cineasta Mike Mills sobre el 2021), cortometraje que dirigió), para llenar algunos de los teatros más grandes de Manhattan. Habrá reencuentros (“Heat” de Michael Mann) y debuts como director (entre ellos Ray Romano “Somewhere in Queens”).

Pero después de una edición fallida de 2020 y un festival en gran parte al aire libre en 2021 programado para la reapertura cultural pandémica inicial de Nueva York, Tribeca recurrió a López, nativa del Bronx, cuyos éxitos incluyen “Let’s Get Loud”.

La directora de “Halftime”, Amanda Micheli, espera que el documental, que se estrenará el 14 de junio en Netflix, presente un lado nuevo, a veces vulnerable, a menudo resistente, de su famoso tema.

“Tenía la impresión de que era una persona glamorosa y tremendamente exitosa”, dijo Micheli en una entrevista. “Luego, cuando la conocí, pensé: ‘Esta mujer es una atleta de clase mundial. Ella es una atleta. La forma en que se comporta y la forma en que trabaja. Ella es una artista, pero realmente conecté con ese lado de ella. Ella es una luchadora”.

“Halftime” tiene algunas de las características habituales de los documentales desarrollados por artistas. Está diseñado para ser un retrato afectuoso. Pero “Halftime” se distingue por capturar los desafíos que enfrentan incluso las superestrellas en una industria del entretenimiento que no siempre da la bienvenida a las artistas latinas. En uno de los primeros clips, un periodista le pregunta a López sobre su trasero.

“Jennifer siempre estaba tratando de probarse a sí misma”, dice Micheli. “No quiero minimizarlo a: Oh, ella es una mujer de color y las mujeres de color tienen más dificultades. Pero es cierto, especialmente en la industria del entretenimiento. Miras hacia atrás en esos viajes de prensa de ‘Selena’, y la gente en la alfombra roja dice: ‘¿Puedes hablarnos un poco de español, cariño?’ Fue una novedad”.

Para el documental, Micheli reunió imágenes filmadas a fines de 2019 y principios de 2020 por el equipo de López y otros, así como unas 1000 horas de imágenes de archivo. En el lapso de tiempo cubierto por la película, López protagonizó y produjo el aclamado drama “Hustlers”, ganando su premio Oscar, y fue elegida para actuar en el Super Bowl 2020 con Shakira.

Los dos eventos fueron puntos importantes para López, pero aun así reflejaron algunas de las luchas que enfrentó en el camino. Dividir el escenario del Super Bowl a veces se ve en “Halftime” como una cuestión de frustración. López dice que tener dos cabezas de cartel es “la peor idea”, no porque no esté entusiasmada con la colaboración con Shakira, sino por las presiones de tiempo de encajar las canciones de los demás. López también lucha para que la difícil situación de los niños inmigrantes separados en la frontera entre Estados Unidos y México se incorpore a la actuación. López inicialmente buscó un cameo de Bruce Springsteen para cantar “Born in the U.S.A”.

Al mismo tiempo, López fue considerada inesperadamente por su primera nominación al Premio de la Academia por “Hustlers”, una producción dirigida por mujeres sobre abrirse camino en una industria controlada por hombres. El peso de esas expectativas se ve en escenas como la posterior a los Globos de Oro, donde López dice “Decepcioné a todos” después de no ganar. Perder una nominación al Oscar, dice, fue decepcionante porque muchos habían sugerido que era inevitable.

“La verdad es que realmente pensé que me iban a nominar”, dice López en la película.

“No queríamos que pareciera el violín más pequeño del mundo”, dice Micheli. “Pero es convincente ver a alguien realmente esforzándose y deseando algo tan desesperadamente. Se supone que las estrellas no deben admitir que quieren un premio de la Academia. Pero admite en la película que se ilusionó, quería ese reconocimiento. ¿Quién no lo haría?

Micheli cree que antes de hacer “Halftime”, López realmente no había procesado algunos elementos de su vida representados en el documental.

“La forma en que la prensa la trató mirando hacia atrás es un poco loca”, dice. “Mira el video de la gente hablando de su trasero. No entendí hasta que la conocí cómo la afectó eso, que realmente sentía que la gente estaba cuestionando su talento y todavía lo hace a veces. Creo que realmente sintió que estaba luchando para probarse a sí misma siempre y tuvo que trabajar el doble que cualquier otra persona para probarse a sí misma. Creo que mucha gente marginada se siente así”.

Cuando Micheli le mostró a López por primera vez un carrete de muestra de 12 minutos de imágenes detrás de escena, esperó nerviosamente la respuesta de López.

“Ella me miró y dijo: ‘Mi cuerpo está temblando. No me había visto así antes’”, dice Micheli. “En ese momento, al verse a sí misma, se dio cuenta de para qué era esa lucha”.