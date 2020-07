Ciudad de México - En el plano laboral Kate del Castillo brilla por sus proyectos dirigidos a la comunidad hispana, mientras que en cuestiones del amor parece estar peleada con el “príncipe azul”, pues la vida la hizo especializarse en los “amigovios”, término que se le llama a los amigos con el que se mantiene algún tipo de relación sentimental.

La protagonista de la serie “La Reina del Sur” dio su punto de vista en un programa televisivo, donde confesó que en los temas relacionados a su vida amorosa no ha sido del todo afortunada, incluso aseguró que este problema puede ser debido a que no ha sabido “elegir bien” a sus parejas, pero que las relaciones sin compromiso es lo que mejor le funciona hasta el momento. Y esto es lo que le ha hecho que no esté sola en la vida, aunque ella preferiría mantener una relación estable.

“Quisiera tener un compañero con el que pueda reír, que sea mi mejor amigo, que viajemos juntos, que hagamos el amor, a lo mejor estoy destinada a tener amigos, este amigovios, amigos con derechos o algo así”, dijo al programa “Sale el Sol”.

PUBLICIDAD

La protagonista de “Bad Boys for Life” mencionó que tiene la esperanza bien puesta de que todo en su vida será mucho mejor, por eso dejó abierta la posibilidad de tener un romance estable.

“Si está ahí? la persona que se quiere aventar conmigo, yo encantada, porque además soy súper buena pareja, la verdad que sí”. La reconocida actriz causó gran revuelo y alboroto en redes sociales, al compartir una fotografía en la que aparece mostrando su rostro completamente al natural y sin una gota de maquillaje.