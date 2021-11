Kiara Liz Ortega irradia una gran felicidad que no puedo ocultar. Su rostro dibuja la misma sonrisa que cuando ganó en el 2018 la corona de Miss Universe Puerto Rico y luego se colocó entre las primeras cinco mujeres más bellas del universo en el certamen internacional.

Esta vez su alegría es por su debut en el cine como protagonista de la comedia romántica, “Millonario sin amor” que estrena el viernes, 19 de noviembre en la plataforma de “streaming” Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico.

Kiara Liz Ortega y Fabián Ríos en una escena de la película "Millonario sin amor". (Suministrada Suministrada)

La actriz puertorriqueña se unió al popular galán colombiano, Fabián Ríos en el filme dirigido por Jaime Segura, reconocido en la industria televisiva y cinematográfica por sus producciones “El Señor de los Cielos” y “Milagros de Navidad”.

La nueva película es del escritor colombiano Gustavo Bolívar, creador de series como “Sin tetas no hay paraíso”, y “El capo”, entre otros.

“Es la primera vez que me van a ver y me voy a ver yo en pantalla. Estoy feliz”, soltó la exreina de belleza en entrevista desde México, donde cursa estudios de actuación.

La Miss Universe Puerto Rico 2018, encara el personaje de “Daniela”, una chica parecida a ella en su búsqueda de sueños, del amor y de tratar de ver la vida con optimismo, que se enamora de “Juan Pablo”, (Fabián Ríos).

“Millonario sin amor” cuenta la historia de “Juan Pablo” (Fabián Ríos), un exitoso ejecutivo de televisión, narcisista y solitario que es hechizado por la humildad, belleza y amabilidad de “Daniela” (Kiara Liz Ortega), una aspirante actriz.

Al conocerla, él decide cambiar su identidad y estado socioeconómico y se muda al vecindario humilde con la esperanza de ganar su corazón.

En principio la también animadora entendía que el personaje era muy similar a ella, pero según fue adentrándose en el libreto descubrió que ella suele ser más dura con sus acciones que el personaje de “Daniela”.

“Pensaba al principio que se parecía mucho a mí y cuando empiezo a interpretarla me doy cuenta que yo era más fuerte y ella es un personaje más cute y más bonito. Es una chica bien dulce e interesante. Mi carácter es un poco más fuerte que el de ella. En lo que sí nos parecemos es en el sueño de ser actriz; ella tiene esa ilusión. Esa mirada soñadora y ese positivismo que te hace pensar que va a venir otra oportunidad y la voy a abrazar. Eso es algo que yo hago en mi vida diaria. Es un sueño que persigo constantemente y si no se me da una oportunidad estoy fija en que va a llegar otra cosa”, precisó la actriz que además rodó la película en inglés “Panamá” que está a la espera de su entreno en la pantalla grande.

Sobre su química con el actor Fabián Ríos especificó que se sintió muy cómoda, ya que se asemejan en sus personalidades alegres. Ríos la ayudó con consejos en medio del rodaje por lo que lo describió como “un hermanito”. Según dijo desde esa primera lectura del libreto se creó la anhelada química que se requiere para interpretar a una pareja en la producción.

Para Ortega, el filme aunque es una comedia romántica va a provocar muchas risas y lágrimas con unos “giros inesperados”.

En cuanto a su vida sentimental, afirmó que en la actualidad está soltera y enfocada en el desarrollo de su carrera actoral.

El llamado acento “neutro”

La actriz reconoció que uno de los principales retos que enfrentó en la producción fílmica fue lograr el pedido del famoso acento neutro que suele escucharse en los proyectos latinos. Ortega reveló que estaba más preocupada porque “no se me salga mi cantaíto boricua” que muy a orgullo lo lleva, que por la interpretación actoral.

“El reto mayor fue el español neutro. Creo que a todos los actores que nos vamos buscar oportunidades en México o en otros lugares les pasa. Al menos hay que dominar ese acento que piden en español. En inglés no pasa. Estuve tres semanas estudiando ese acento todos los días y cuando llegó el momento de actuar ese primer día mi única preocupación era el acento, que no se me salga mi cantaíto boricua. El director me dice: “Kiara, no te preocupes por eso ya suéltalo, porque estuviste tres semanas preparándote, que salga lo que tenga que salir’ y fue el mejor consejo que me dio. Luego se me olvidó”, detalló la ganadora de la competencia televisiva “Mira Quien Baila” de Univision en el 2020.

Quiere cantar en el teatro

Ortega sostuvo que ante las diversas oportunidades que ha tenido en la vida, todavía le cuesta trabajo definir qué faceta le apasiona más que otra. Indicó que el cine le ha gustado mucho al igual que la televisión. La exreina de belleza, que también es modelo, no se cierra puertas. Al contrario, anda en busca de prepararse con mayores herramientas para cuando lleguen los proyectos.

En México está tomando clases de canto, no porque vaya a seguirle los pasos a Miss Puerto Rico Universe 2021, Madison Anderson Berríos que hizo este año su debut como cantante, sino porque le encantaría probarse en el teatro musical. Igual toma clases de dicción.

Adelantó que pronto van a conocer de una serie de televisión americana en la que participa, pero que no puede dar detalles.

Entretanto, viajará en diciembre a Puerto Rico para pasar las navidades en su patria y para estar un día con la actual representante del concurso Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón antes que parta al certamen en Israel. El Miss Universe será el 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en Eliat, Israel.