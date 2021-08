La falta de mantenimiento y deterioro en los que se encuentra la Escuela José Julián Acosta en el Viejo San Juan fueron denunciados en las redes sociales por la exreina de belleza Kiara Liz Ortega, lo que ha provocado la reacción y disconformidad de parte de un sinnúmero de personas.

“Qué triste es ver estas imágenes de las condiciones en las que se encuentra la única escuela especializada en teatro de PR, la José Julián Acosta en el Viejo San Juan. Mi antigua escuela y la que sembró en mi todo el amor por las artes y mi pasión por la actuación. Mi refugio por 5 años y la salvación de muchos otros que salimos de este mismo lugar”, escribió Miss Puerto Rico Universe 2018 y quien representó a la isla en dicho certamen en Tailandia. “Se convirtió en nuestro templo; y entre personal de la facultad docente y no docente, padres y estudiantes hacíamos de nuestro plantel de tripas corazones. En verano íbamos a pintar la escuela y siempre intentábamos mantenerla en las mejores condiciones dentro de lo posible porque siempre nos dejaban en el olvido”.

La también bailarina, quien ganó la competencia “Mira quien baila”, resaltó la importancia de apoyar a los niños y jóvenes que toman clase en dicho plantel escolar. “Es decepcionante ver que más de 10 años han pasado y todavía continúa la misma historia. Me acuerdo cuando Roselyn Sánchez fue a darnos una charla de motivación, ese momento cambió mi vida, me dije ‘algún día quisiera ser como ella’, desde entonces trabajo para eso”, añadió Ortega. “Ahí está la importancia de apoyar a nuestros jóvenes y brindarles las herramientas que necesitan para que en el mañana puedan alcanzar sus sueños. Recuerden que el arte es uno de los pilares para tener una sociedad más sensible, nos hace mejores personas; EL ARTE NOS HUMANIZA… vamos a apoyarlo!! Tengo fé que el Departamento de Educación de PR tomara cartas en el asunto y se harán las mejoras o cambios pertinentes”.

Entre las respuestas que recibió Ortega durante la noche vino de parte del cineasta Antonio Morales Cruz, quien también funge como director del Departamento de Arte y Cultura del Municipio de San Juan. “Propongo que nos reunamos TODOS, alumnos, ex alumnos, maestros, ex maestros y juntos- vayamos a limpiar, a pintar y a poner a nuestra escuela en ORDEN!!!”, escribió Morales, director de la película “Por amor en el caserío”. “No voy a esperar a que el Departamento de Educación tome acción. Vayamos un fin de semana! Pongamos musica, compremos pizza y vamos todos a trabajar!!! 💪🏿 ¿se unirían a esta iniciativa???”. El mensaje de Morales tuvo varias respuestas positivas de personas que están dispuestos a sacar de su tiempo para poner al día la escuela.

Otro que reaccionó a la denuncia fue el actor Jairo Calero, quen mostró su decepción con el aspecto físico de la escuela. “Me parte el alma ver lo que permiten que pase con mi lugar y mi cuna de sueños, mi escuela. En ese lugar aprendí amar la actuación, hoy por hoy soy un profesional, gracias a la dedicación y el esfuerzo que hizo esta escuela por mi”, expresó el actor de la novela “La suerte de Loli”. “Me uno al grito de ayuda, cuentan conmigo para lo que necesiten, no vivo en Puerto Rico, pero se pueden comunicar conmigo y yo con gusto estaré en todo lo que pueda ayudar!”.

La construcción del edificio de la actual Escuela José Julián Acosta, conocida en ese momento como “San Juan School Number 1”, terminó en octubre 17 de 1908. Más adelante, recibió cambios en su fachada y edificio principal, los cuales se llevaron a cabo en 1927.

Según Johnny Torres Rivera, en su página web informativa www.puertadetierra.info, en virtud de la Ley Núm. 365 de 20 de abril de 1946, según enmendada, se declaró como política gubernamental, lograr mediante un plan metódico de enseñanza popular, un movimiento de divulgación artística continuado y la creación de un ambiente favorable al cultivo del arte musical y de la reeducación artística del Pueblo de Puerto Rico. En la consecución de tales objetivos se crearon cuatro escuelas especializadas en Bellas Artes en los municipios de Ponce, Carolina, Arecibo y Mayagüez, así como la Escuela Especializada en Comunicaciones de Radio y Televisión Osuna, la Escuela Especializada en Baile, Julián Blanco y la Escuela Especializada en Artes Visuales Central High y la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta.

Esta última fue designada como Escuela de la Comunidad mediante Carta Constitutiva del 29 de enero de 1998.