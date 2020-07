La Miss Universe Puerto Rico 2018 y ganadora de la temporada 2020 de “Mira quien baila”, Kiara Liz Ortega se encuentra lista para debutar como presentadora en el nuevo “reality” de Univisión “Quién es la máscara” que estrena el próximo domingo, 2 de agosto a las 9:00 p.m.

El programa, que contará con la conducción del actor Omar Chaparro, presentará a 16 celebridades que deberán cantar ocultando su identidad usando originales disfraces. Con la ayuda de diferentes pistas, los “investigadores” buscarán adivinar qué figura pública se encuentra oculta tras cada una de las máscaras. Entre los famosos que participan figuran cantantes, actores, presentadores, entre otros, caracterizando a personajes como: Abejorro, Águila, Camaleón, Catrina, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechuza, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, Pez y Zorro.

“Yo voy a estar de presentadora ‘backstage’, trayendo todo ese contenido exclusivo, entrevistas con nuestros participantes, con nuestro panel de jurado y con el animador. Mi función será añadirle mucha picardía”, dijo la modelo.

Por su parte, Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe formarán parte del panel estelar de investigadores a quienes Ortega tendrá que ayudar lanzándole una que otra pista.

“Este programa es súper divertido, diferente, la dinámica de estas celebridades que se van a enfrentar es muy particular. Ellos (los concursantes) se van a medir en duelos de dos y tres personas. Ahí es donde el público se envuelve y tiene que decidir cuál fue la mejor interpretación. El perdedor pasa a la zona de riesgo donde el panel investigativo tiene la ardua tarea de decidir quién se queda en la competencia y quien pierde se tiene que quitar la máscara. Como es misterioso, te mantiene en la expectativa. Yo estaré viéndolo todo y dando una que otra pista”, continuó la también empresaria.

La producción del nuevo programa de Univisión se basa en el formato original de “The King of Mask Singer”, creado por MunHwa Broadcasting Corp. (MBC) que se estrenó con éxito en Estados Unidos, Corea, Tailandia, Vietnam, Indonesia y China.

Sobre esta nueva faceta, la embajadora de Mitsubishi en la isla reconoció que “ya lo venía contemplando. A mí siempre me ha gustado esto de presentar y de sacarle información a la gente, pero no se me había dado la oportunidad. Estoy agradecida, feliz y pienso que es un gran escalón el que estoy subiendo. Estoy lista para darlo todo, como dicen por ahí”, continuó Ortega.

El amor la tiene bailando

A preguntas sobre cómo le va en su relación con el cantante y compositor puertorriqueño, Juan Vélez, la beldad boricua reveló que la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 les ha dado la oportunidad de conocerse mejor y pasar más tiempos juntos.

“Nos va muy bien. Juan y yo hemos pasado la cuarentena bailando. Gracias a Dios a él le gusta bailar también así que nos entretenemos los dos. Él está trabajando mucho en su música y en sus proyectos. También apoyándome en mis proyectos como yo a él en los suyos”, precisó Ortega.

La también actriz aprovechó la ocasión para agradecerle a su novio por los cuidados y atenciones que ha tenido para con ella durante estos días de tanta incertidumbre.

“La cuarentana nos cogió juntos y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Regresé de Miami y me agarró el ‘lockdown’ con las maletas hechas. Estamos tranquilitos, cuidándonos mucho y optimistas ante la situación. La vida continúa y tenemos que seguir”, expresó.

Continúa su evolución como empresaria

La Miss Universe Puerto Rico 2018 adelantó que gracias al respaldo de su primera colección de accesorios ya se encuentra trabajando en la segunda serie en colaboración con la joyería Forever Crystals.

“Yo lancé mi línea de joyería en febrero y ha sido todo un éxito. Se vendió mucho. La piedra de la colección recoge todos los colores del mar porque yo soy bien playera y ellos (Forever Crystals) crearon una piedra especialmente para mi colección y de verdad que están bien bonitas, se han movido muy bien. Con todo esto de la pandemia nos estamos moviendo a vender ‘online’ que es lo que todo el mundo le está dando el cariño que se le tiene que dar porque es la nueva modalidad”, apuntó.

Ortega también ha estado activa colaborando con Mitsubishi, compañía con la que ha realizado labor social durante la crisis sanitaria mundial.

“Junto a los amigos de Puerto Rico Cambia hemos entregado comidas y es bien bueno, eso me llena. Me siento bendecida de trabajar con compañías que apoyen cuando la cosa se pone mal”, dijo.

La multifacética invitó a sus seguidores a no bajar la guardia y a cuidarse durante la pandemia del COVID-19.

“Yo creo que todos hemos tenido pensamientos negativos. Tenemos que mantener la calma y pensar en que todo esto va a pasar. Hay que aprovechar este momento para pensar en lo que queríamos hacer y por alguna razón lo postergamos. Ahora tenemos el tiempo para trabajar en nuestros sueños”, concluyó.