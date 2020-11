La exreina de belleza Kiara Liz Ortega se encuentra sumamente emocionada al cumplir uno de sus sueños: trabajar en su primera película.

Su felicidad es tanta que hoy compartió en sus redes sociales la lectura del primer guion del filme “Panamá”, que marcará su debut en un proyecto de cine.

“Llevo días desaparecida metiéndole con todo a este nuevo proyecto, algo con lo que había soñado por mucho tiempo y ahora es una realidad. Preparándome y enfocándome para dar lo mejor... Here we go “, expresó la Miss Universe Puerto Rico 2018.

Ortega reveló en mayo que el tiempo de la pandemia era perfecto para establecerse otras metas y delinear nuevos caminos. Por lo que el fruto de su dedicación comienza a hacerse realidad.

PUBLICIDAD

Otros de las facetas cumplidas en medio de la pandemia fue su debut como presentadora en agosto en el nuevostas estadounidenses Daniel Adams y William Barber.a

Otros de las facetas cumplidas en medio de la pendemia fue su debut como presentadora en agosto en el nuevo “reality” de Univision “Quién es la máscara”.