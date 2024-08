La actriz que rechazó el papel de Kate Winslet en “Titanic”, pero que asegura no se arrepiente para nada

Titanic, la gran oportunidad para DiCaprio... y el dolor de cabeza para una actriz

¿Titanic? No, gracias

¿Qué hubo detrás de su negativa? ¿Ella dijo que no o DiCaprio le bajó el pulgar? En 2020, en el podcast “Armchair Expert” del actor Dax Shepard, la propia actriz se refirió a esto: “Creo que lo rechacé (el papel), pero no estoy completamente segura de ello. Había mucho interés aunque, la verdad, acababa de rodar una película de romance épico con Leo en México y simplemente no lo tenía en mí (las ganas de hacerlo)”.