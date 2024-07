Muere a los 63 años Jon Landau, productor de “Titanic” y “Avatar”

1 / 23 | FOTOS: Actores que interpretan los personajes de "Avatar: The Way of Water". De izquierda a derecha: Brendan Cowell, Jamie Flatters, Jack Champion, Jon Landau, Stephen Lang, Kate Winslet, James Cameron, Sigourney Weaver, Trinity Jo-Li Bliss, Zoe Saldaña, Bailey Bass, Sam Worthington, Joel David Moore, y Steve Asbell en el estreno mundial de "Avatar: The Way of Water" en Londres el 6 de diciembre de 2022. - The Associated Press