“Esta travesía empezó filmando ‘¡Qué joyitas!’ en 2011, porque Chicky Starr salía en la película y después que filmó no pude aguantar más y le pregunté: ‘¿cómo es esto de la lucha?’. Cuando empezó a hablarme, estaba todo el crew observando. Tuvo un poder de atención impresionante. Las anécdotas que me empezó a contar me fascinaron y yo iba a hacer una película de Chicky inicialmente. Empecé a hablar con los otros luchadores y cada uno era tan loco como Chicky y sus vidas eran tan locas que me di cuenta que esto no era una película sobre Chicky, sino del colectivo”, contó Transfor en una entrevista con GFR Media durante la premier del filme la noche del martes en Plaza Guaynabo. Ya la película está disponible en todos los cines.

“Cuando me llamaron por primera vez para esta película yo no la quería hacer, pero el productor me dijo: ‘La vamos a hacer contigo o sin ti, pero me conviene a mí que estés’. Llegamos a un acuerdo. No quería ser parte de la película porque no todo el mundo ve las cosas como son y ponen las cosas de otra manera”, dijo Huertas González en un aparte con este medio.