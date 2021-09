“Solo necesito cinco minutos de su tiempo”, dice la cineasta puertorriqueña Alejandra López.

Esa idea, que es tanto reclamo como filosofía, la guió cuando, habiendo regresado a Puerto Rico un par de meses después del huracán María, que ella lo pasó en Los Ángeles trabajando como guionista de televisión, y viendo cara a cara por primera vez la magnitud de la devastación, sintió la urgencia de aportar a la reconstrucción como único podía hacerlo: mediante su arte como cineasta.

“Como cineasta, ¿qué podía hacer? Lo único que yo podía era contar historias. Pero quería contar lo que realmente ocurrió”, dijo López, de 29 años, en una conversación reciente.

De esa inquietud por contar, a la que escritor argentino Ernesto Sabato describía como “criaturas agitándose dentro del creador”, nació ‘La capa azul’, el extraordinariamente potente, y múltiples veces premiado cortometraje de apenas cinco minutos con el que López relató desde su punto de vista el enorme trauma que sufrió Puerto Rico tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017.

El documental fue filmado en abril de 2018 en Canóvanas, Cidra, Utuado y Morovis.

Al cumplirse hoy los cuatro años del huracán, López dará libre acceso al cortometraje a través de la plataforma Vimeo.

‘La capa azul’ es de verdad un trabajo excepcional. Habrá quien piense que en cinco minutos no se puede decir mucho. En ‘La capa azul’, sin embargo, López logra, a través de un hábil manejo de la imagen, del silencio y de la sugerencia, encapsular todo el drama, el horror, el miedo y la muerte, pero también la esperanza y la solidaridad, que sumergieron a Puerto Rico en los espantosos meses siguientes a María.

No le hicieron falta más de cinco minutos para tamaña tarea. “Nosotros tenemos siempre en el subconciente el ‘dame cinco minutos de tu tiempo’, el ‘no te voy a tomar mucho tiempo’. Lo que pedí fueron cinco minutos para que el mundo sepa lo que pasó acá abajo (en Puerto Rico) y no se dejara infectar por lo que estaban publicando los medios”, dijo López.

El 20 de septiembre de 2017, López, estaba en Los Ángeles, trabajando a toda prisa para entregar a tiempo su primer guión para la serie Start Up, producida por Sony Pictures y que se difunde Netflix y que se filmó en parte en Puerto Rico. Pocos días después, era su cumpleaños. Ambos eventos, más el paso de María, que la dejó por días incomunicada de su familia en Guaynabo, hicieron de aquella semana de las más tensas de su vida.

‘La capa azul’, protagonizada por la laureada actriz cubana radicada en Puerto Rico Dolores Pedro y el novel actor loiceño Yanniel Arce, quien tenía 10 años al momento de este trabajo, fue filmado en abril de 2018 en Canóvanas, Cidra, Utuado y Morovis. A pesar de que habían transcurrido siete meses de María, no le faltaron a López y su equipo localizaciones en las que se viera todavía la devastación del huracán.

‘La capa azul’ fue exhibido en cerca de 50 festivales en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia y ganó premios en casi 30 de estos, incluyendo distinciones como el mejor cortometraje en festivales en España, Detroit y Nueva York.

El cortometraje ganó mención de honor, lo cual equivale a un segundo lugar, en el Festival Internacional de Cine de Cleveland, que es clasificatorio para el Oscar. De haber llegado en primer lugar, habría entrado a la exclusiva lista de la que salen los cinco nominados al Oscar al mejor cortometraje.

De paso, el cortometraje que obtuvo el primer lugar en Cleveland, ‘The Present’, de la cineasta palestina Farah Nabulsi, sobre un padre y una hija tratando de comprar un regalo de boda en Cisjordania, uno de los territorios ocupados por Israel en Palestina, terminó con la nominación al Oscar.

“Fue mucho más de lo que soñé”, contó López.

‘La capa azul’ es el segundo cortometraje de López, quien antes había publicado su trabajo ‘Fulano’, una fuerte denuncia contra los prejuicios. Actualmente, la artista egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, escribe su primer largometraje y sus representantes están mercadeando una serie escrita por ella entre diferentes estudios. Además, hoy se difunde ‘Wolverine: la larga noche’ un podcast narrativo de Marvel Entertainment que ella dirigió.

El cortometraje ganó mención de honor, lo cual equivale a un segundo lugar, en el Festival Internacional de Cine de Cleveland, que es clasificatorio para el Oscar.

López es consciente de que las imágenes y el drama que se muestran en ‘La capa azul’ pueden exacerbar memorias muy dolorosas en los puertorriqueños, sobre todo relacionadas a las miles de muertes ocurridas a causa del abandono en que quedó la isla tras el paso del huracán. Pero López cree que el dolor y el trauma hay que enfrentarlos, incluso a través del arte, para poder crecer y avanzar.

“Para mí, el cine, más que un escape, más que un espejo, es una lupa para señalar nuestra realidad. Mi cine es real y si es real siempre va a ser crudo. Si hay alguien a quien no le gusta, pues con todo respeto ese no es el público que me interesa”, señaló.