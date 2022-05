Comenzar el proceso de filmación de la película “El Karaoke” en julio del 2020, sacó al cineasta puertorriqueño Eduardo “Transfor” Ortiz de un estado de depresión en el que sentía que estaba sumergido, causado por el encierro que trajo el inicio de la pandemia.

Desempolvó un libreto que tenía de Jesús M. Rivera y llamó a estos amigos actores que sabía que no le darían la espalda, que al proponérselo se lanzarían, aún con todo el miedo a lo desconocido y la incertidumbre que se vivía para aquel entonces.

Como resultado, logró un filme muy especial, con el que experimentó otro género fuera de lo que es comedia, género que ha distinguido la mayoría de sus películas por la pasada década.

“Es una película muy especial. Los actores fueron solamente cinco y el ‘crew’ fueron solo siete personas. Es la película más pequeña que he hecho en mi vida, por motivo de la pandemia. Todos coincidimos en que no nos podíamos quedar quietos y nos atrevimos. Al final, la película se beneficia porque ese miedo al COVID se puede sentir en ella. No es que la película tiene que ver con el COVID, pero esa atmósfera de miedo y tensión se siente al verla”, explicó Ortiz.

PUBLICIDAD

El filme, cuyas escenas se rodaron en Caguas y Bayamón, estrena el jueves 19 de mayo en las salas de cine del país y cuenta con la actuación de Ángel Figueroa, Mariana Quiles, Edwin Emil, Carlos Vega, Jorge Antares y José Félix Gómez. Su temática gira alrededor de este hombre que tiene un mal día por razones personales y, de repente, se transforma en uno peor cuando es secuestrado por una persona enigmática que lo obliga a ser parte de un terrible juego de adivinanzas tipo karaoke y cada vez que pierda sufre una tortura.

“Nunca se me va a olvidar que, en una escena, en la que los actores se tenían que tocar, era la primera vez que ellos iban a dejarse tocar por una persona que no fuera del círculo de su hogar. Para ellos fue bien incómodo, aunque son panas desde antes, pero esa fobia de tocarse empezando la pandemia, se les hizo bien difícil a ellos esos primeros minutos. Después ellos dejaron que el arte hablara y se soltaron”, recordó el productor conocido como “Transfor”, quien en esta ocasión se adentró en el género de la tensión y el suspenso.

A través de los años, este cineasta ha comenzado a experimentar con otros géneros, como lo es el drama, en películas como “Vico C, La vida del Filósofo” y “Marcelo”, aunque en ambos libretos pudo agregarle un poco de comedia, puesto que “en la vida real tú lloras y ríes”. Asimismo, señala que dentro de toda la tensión en el libreto de “El Karaoke”, este también le permitió agregarle un toque de humor.

PUBLICIDAD

“Mientras la ves te asustas y estás en tensión, pero también te ríes. En un ‘horror comedy’, que van de la mano. No tiene mucho miedo como para no hacerte reír y no te hace reír tanto como para perder el miedo. Tiene un buen balance y muchas emociones. La gente que a la ve dice que lo más que le sorprende es eso, porque es otra cosa que no esperas”, agregó acerca de lo que viene siendo su primer filme de suspenso para el cine y su primer estreno postpandemia.

“Hace dos años y medio que no estreno alguna película y quiero pasar por la experiencia, la cual amo. Cuando fuimos a el ‘screening’ de ‘El Karaoke’, vi la gente cómo se disfrutaba la película, eso es algo mágico. Ojalá uno pudiera vivir de los aplausos, pero nada, hay que facturar porque los aplausos no pagan las deudas”, dijo entre risas.

Aunque el productor y director está claro que filmar en estos tiempos es un reto, su plan es seguir experimentado otros géneros del cine, como la ciencia ficción y algunas películas que sean relacionadas con la mafia.

“‘El Kararoke’ ayudó que fuera ese tema por la pandemia, pero tarde o temprano el género del suspenso yo lo iba a experimentar, así como hice con el drama. Quiero experimentar otros géneros porque me siento más cómodo. Me siento bien contento y agradecido porque tengo 12 años de carrera y soy de los pocos que pueden decir que no tiene que hacer otra cosa para complementar el llevar el pan de cada día a su casa. Tengo esa bendición y me siento muy agradecido con Dios y con todos lo que me han apoyado”, mencionó.

PUBLICIDAD

Ortiz tiene en agenda estrenar las películas “Al revés”, protagonizada por Angelique “Burbu” Burgos y Obie Bermúdez, “Los Foodtrukeros”, con Francis Rosas, Carmen Luvana y Tita Guerrero, así como “El Quinceañero de mi Abuela”, con Johanna Rosaly y Mónica Pastrana, “Los Domirriqueños 3″ y “Las Súper Estrellas de la Lucha Libre”, con las actuaciones de Jaime Espinal y Juan Pablo Díaz.