“La Pecera” no resulta ganadora en los Goya, pero deja un trayecto monumental para el cine puertorriqueño

Con lo que sin duda alguna ha sido una trayectoria verdaderamente histórica, la película puertorriqueña “ La Pecera ” no resultó ganadora en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los prestigiosos Premios Goya en España, ganando en su lugar el filme “La memoria infinita”, una producción chilena.

“ Competimos con obras de países que tienen una larga tradición y trayectoria cinematográfica, y demostramos el potencial que tiene Puerto Rico para desarrollar su industria de cine . Felicito a la colega Maite Alberdi por su triunfo con ‘La memoria infinita’. Me llena de orgullo que el premio haya recaído en manos de una mujer cineasta”, continuó.

Según relató la propia directora en entrevista con El Nuevo Día en agosto de 2023, le tomó cerca de una década llevar su idea original del papel a la pantalla. “‘La Pecera’ es una idea que trabajé desde el 2013. En ese momento, yo estaba tramitando el duelo de la muerte de mi mamá. Ella murió en mayo y en octubre, me senté a escribir la primera versión de un guion. Ya yo había decidido que quería escribir un largometraje y un poco ese proceso de duelo me hacía urgente hablar de un cuerpo femenino con este tipo de enfermedad”, explicó la cineasta en ese momento.

Tan solo el día antes de los premios, en un evento privado para nominados, Isel Rodríguez abundó sobre la importancia de haber llegado hasta los Goya. “Es un honor enorme estar aquí. Gracias Glorimar [Marrero] por hacer esta película, porque si no, no estaríamos aquí. No siempre los puertorriqueños tenemos la oportunidad de representarnos a nosotros mismos en eventos como este. Ahora mismo nos privan de representarnos, así que estar aquí representándonos a nosotros mismos es bien grande”, expresó la actriz, visiblemente conmovida y con un taco en la garganta.