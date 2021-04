BROOKLYN.- El tras bastidores de la adaptación al cine del musical de Broadway, “In the Heights”, de muchos modos refleja el sentido de comunidad que se vive en la historia de Lin-Manuel Miranda (música y letra) y Quiara Alegría Hudes (libro). Cuando las cámaras graban, estamos en Washington Heights, pero cuando estas se apagan, por el decorado que incluye una bodega como las miles que forman parte de la vida neoyorquina y la dinámica entre los actores, y los lazos que se perciben entre la producción y los técnicos, este espacio se siente como cualquier otra comunidad.

Si bien la ficción de “In the Heights” se desarrolla en Washington Heights, en Manhattan, una tarde de la filmación –a la que un grupo de periodistas tuvimos acceso– transcurrió en una enorme fortaleza en ladrillo en Williamsburg, una armería del siglo 19 de la Guardia Nacional que cerró en 2011.

La acción de las escenas que vemos desde un rincón toma lugar en el salón de belleza de “Daniela” (interpretada por Daphne Rubin-Vega). Entre las paredes rosa, los diversos afiches de peinados de moda, las imágenes de la Virgen María cerca de la caja registradora y las estaciones de cada estilista con fotos y citas que las inspiran, caminar por este ‘beauty’ es como estar en cualquier salón de belleza hispano.

‘Daniela’ y el resto de los personajes (interpretados por las actrices Dascha Polanco -conocida por su papel en la serie “Orange is the New Black”-, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz, Melissa Barrera y Leslie Grace) trabajan en el salón mientras cantan el tema “No me diga”.

La escena gira en torno a ‘Nina’ (Leslie Grace), la primera en su familia que logra ir a la universidad y llegar a la prestigiosa Universidad de Stanford. ‘Nina’ no encaja con sus compañeros en su nueva vida universitaria y decide dejar de estudiar sin que su papá, que tanto ha sacrificado por ella, sepa. En esta parte, ‘Nina’ le comunica su decisión a las muchachas del salón y, como en todo ‘beauty’, las reacciones no se hacen esperar.

“Es algo hermoso; nosotras como equipo cubrimos el elemento de unidad en la comunidad y el epicentro de donde prácticamente todo el mundo va. Ellas devoran toda la información de la comunidad pero son también psicólogas”, detalla Polanco quien interpreta a ‘Cuca’, un personaje nuevo por el que expresa entusiasmo ante la idea de originar ese papel.

El resto de los personajes peina y baila con sus clientes mientras unos maniquíes que modelan diferentes peinados mueven sus cabezas al ritmo de la canción. La energía de esta escena y la explosión de color en este decorado y el vestuario divertido del elenco muestran claramente el estilo cinematográfico de Jon M. Chu, el director de “In the Heights”, conocido por proyectos fílmicos como “Crazy Rich Asians”.

Corey Hawkins y Leslie Grace en una escena de la película "In the Heights".

“Hablo por todo el mundo cuando decimos que esta película es especial”, explica Leslie Grace, al reflexionar sobre ‘Nina’, el persona que interpreta, y la historia. “Y es la primera vez que podemos ver tantas caras que representan gente real del vecindario en una película que hay historias de familia, inmigración, gentrificación, amor y que tiene buena música”.

Esta historia, como reflexiona Corey Hawkins, quien interpreta a “Benny”, el interés amoroso de “Nina”, trata sobre “encontrar un hogar y lo que eso significa para estos personajes. Y todo el mundo, de algún modo, está buscando cuál es su hogar”.

Una historia universal

“In the Heights” retrata las múltiples historias que conviven en un barrio, pero la trama se centra en el dueño de una bodega, ‘Usnavi’, que cerrará su colmado con intenciones de retirarse en República Dominicana, su tierra y la de sus padres, tras heredar la fortuna de su abuela, la matriarca de la comunidad.

Anthony Ramos, el actor de ascendencia puertorriqueña que interpreta a “Usnavi”, el papel al que Lin-Manuel Miranda originalmente dio vida en Broadway, expresa que la película trata, en esencia, “de escuchar nuestro corazón, de genuinamente escuchar la voz que tendemos a ignorar tanto”.

Nada más universal que eso, al fin y al cabo.

En esta adaptación, que se filma primordialmente en Washington Heights y que se proyecta que llegaría a los cines en junio del 2020, hasta que la pandemia del COVID-19 trastocó el mundo entero, Miranda interpreta el papel de ‘Piragüero’. Aunque Miranda no estaba en esta visita al ‘set’, los actores y la producción lo evocaban constantemente al explicar cómo los ha inspirado o guiado en este trayecto. Atrasado su debut por un año, ahora, tras su presentación en el Festival de Tribeca, el 9 de junio la película podrá verse desde el 11 de junio en los cines de Estados Unidos, y 31 días después en la plataforma de HBO Max

“Recuerdo ver ‘In the Heights’; fue mi primer show de Broadway, y mi introducción al teatro musical. Mucha gente dice, ‘My Fair Lady’, la ópera. No, mi primera experiencia en Broadway era con gente rapeando, que se parecen a mí, que comparten experiencias culturales conmigo; muy diferente a cómo la gente piensa de Broadway. Todo eso viene por Lin y él decir, ‘nosotros nos merecemos un espacio’, ‘nuestras historias son tan válidas como las demás’”, manifiesta Hawkins del filme que tiene en el elenco al cantante Marc Anthony y el actor Jimmy Smits.

La versión fílmica de “In the Heights”, ganador de cuatro Tony, entre ellos Mejor Musical en 2008, genera ilusión entre la producción y los actores.

“Este musical salió hace 10 años y estuvo presentándose tres años y medio, no es un musical que ha estado en Broadway sabrá Dios por cuánto tiempo, ¿sabes lo que digo?”, señala Ramos al ilustrar el impacto de esta historia y hasta qué punto ha trascendido. “Pero la gente está súper entusiasmada porque es un musical sobre personas reales, pasando por situaciones reales, vestidos como personas comunes y corrientes”.

“In the Heights” se filmó en medio de la administración del presidente Trump y el ambiente de fricción racial que esta impregnó en los Estados Unidos. A juicio de Anthony Bregman, uno de los productores, la película saldrá “cuando debe salir”, por la polarización en Estados Unidos y una retórica desde la presidencia que, como indica, ha maltratado a los inmigrantes. “Esta película precisamente muestra la humanidad en los inmigrantes y cómo no existe diferente alguna entre un inmigrante enamorándose tratando de llegar a fin de mes o de entender dónde pertenece en su comunidad”, agrega.

“In the Heights”, a su vez, le rinde tributo a Washington Heights, ese enclave dominicano en el Alto Manhtattan. La historia, como indica el productor Scott Sanders, es una celebración a la comunidad donde Miranda creció. “‘In the Heights’ lleva al espectador en un trayecto por estos personajes maravillosos y pintorescos que pasan por cosas de la vida real, como cualquiera de nosotros, y cómo esas experiencias nos hacen cambiar y nos hacen considerar nuestras prioridades”.

La dramaturga Quiara Alegría Hudes, que escribió el libro de “In the Heights”, adaptó el guion para esta versión fílmica. Al mirar atrás, Alegría cuenta que la historia responde a su deseo como escritora de relatar una historia de Estados Unidos con la que no se había topado en su educación. Ese relato, a su juicio, “necesitaba un espacio”.

Para la actriz mexicana Melissa Barrera, que interpreta a “Vanessa”, esta película supone un paso hacia adelante para los latinos en la industria del cine. “Los latinos hemos necesitado tener una película como esta desde hace mucho tiempo. Será muy poderoso para muchos, especialmente en este país que, con este clima político, constantemente te sientes que no eres bienvenido y que no perteneces”, afirma.

La trama de la película no solo promete resonar entre hispanos sino entre todo aquel que ha dejado su lugar para continuar su trayecto en otra parte. Así, al menos, sucedió con el director Jon M. Chu, quien proviene de una familia de inmigrantes que vinieron de China continental y de Taiwán.

“La música, los personajes y sus historias me hablaron”, detalla Chu al enfatizar que esa idea que se explora sobre qué entendemos por hogar y esa idea hizo ‘click’ con el tipo de proyecto que quería involucrarse tras el éxito mundial de “Crazy Rich Asians”.

Chu relata que cuando vio el musical In the Heights sintió que “Esta es la historia de América que necesita ser contada”. Esa sensación, sin duda, se percibe como el norte que energiza a esta producción.

Afiche de la película "In the Heights"

Una fecha para ser recordada

El Nuevo Día tuvo acceso a la filmación de “In the Heights” el 25 de julio de 2019. Ricardo Rosselló había renunciado a la gobernación de Puerto Rico la noche antes, por lo que el tema resultó inevitable al conocerse de la presencia de un medio puertorriqueño, ante un elenco y un proyecto fílmico con vínculos estrechos con la isla.

El actor de ascendencia puertorriqueña Anthony Ramos, quien interpreta a “Usnavi”, expresó que siempre se siente orgulloso de sus raíces, pero que “la unidad de la gente” era, a su juicio, motivo de inspiración y celebración.

Dos de los productores, por otro lado, expresaron admiración por la movilización del país para llevar a cabo una protesta consecuente y pacífica.

“¡Qué emocionante lo que ha pasado! Todos lo hemos estado siguiendo”, dijo Scott Sanders.

Anthony Bregman, otro de los productores, aseguró que la movilización “es un ejemplo para lo que deberíamos hacer (en Estados Unidos), de lo que es posible”.