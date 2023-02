¿Cuáles son las fantasías que nos contamos diariamente para sobrevivir? Esa es la pregunta al centro de “Hello Tomorrow!”, una nueva serie de Apple TV+, disponible en la plataforma, que presenta un concepto bastante original en medio de tanta oferta de contenido.

La trama sigue a Jack Billings (Billy Crudup), un carismático vendedor que con su equipo intenta promocionar hogares y tiempos compartidos en la Luna, aunque en realidad estos no están ni cerca de ser habitables. Esto los lleva a Vistaille, suburbio que parece sacado de los años 50, pero lleno de robots y artículos tecnológicos que son inútiles, a intentar conquistar a sus habitantes para que apuesten por un futuro en el espacio.

Los creadores de la serie, Amit Bhalla y Lucas Jansen, querían explorar temas como el consumismo y el sueño americano, y se inspiraron en los avisos comerciales de la década de los 50 para crear el universo retro-futurista de “Hello Tomorrow!”

PUBLICIDAD

“Trata sobre un grupo de soñadores y pensamos que deberíamos ambientar el show en un sueño, básicamente”, explica Bhalla a través de una videollamada. “No es una extensión lógica de nuestro mundo, es un mundo imaginativo que nos es extrañamente familiar”, señala.

Aunque los hogares lunares que Jack y su equipo tratan de vender son prácticamente una quimera, no necesariamente quiere decir que están deliberadamente estafando a sus potenciales clientes. “Estos personajes son todos delirantes. No nos interesaba juzgarlos por sus conductas, más bien explorar qué historias locas se tienen que contar a sí mismos para levantarse por la mañana”, plantea Bhalla.

Para Billy Crudup (“Casi famosos”), que además de protagonizar es productor ejecutivo de la ficción, la trama le llega de cerca. Su papá era un vendedor y creció rodeado de cosas e inventos que no tuvieron mucho éxito. “Vi a mi padre pasar por este tipo de vida y me siento protector de ese tipo de persona que es descartada y marcada como inescrupuloso, estafador o falso. Lo que yo vi era más profundo y rico”, cuenta el actor. “Amit y Lucas están desafiando al espectador a entender y apreciar el abanico de la humanidad, y la forma en que el sueño americano en particular puede modificar la psiquis de la gente, que siente que tiene que alcanzar un potencial que en realidad no está al alcance de todos. No todos podemos ganar la lotería. Y, sin embargo, está esa sensación de que si no la ganas, si no inventas algo increíble, no vales nada, eres un fracas”.

PUBLICIDAD

Crudup agrega que Jack no tiene más alternativa que creer en la ilusión que intenta vender. “En algún momento él dice: ‘Qué es la vida sin un sueño que la haga más fácil’; y la desesperación de esa frase te indica cómo peleará con todo para aferrarse a esa noción de verdad. Los hechos son irrelevantes, y hemos visto muchas personas en el mundo real para las que los hechos son irrelevantes. La esperanza para la humanidad está en su sistema de creencia”, postula.

Lucas Jansen agrega que la serie aborda lo que es la humanidad. “Es parte de la gran tradición del cine, desde Chaplin cuando queda literalmente atrapado en los engranajes de los tiempos modernos. Tratamos de reaccionar a los aspectos alienantes de la modernidad con humor, porque establece nuestra humanidad frente a algo que es absolutamente inhumano”.