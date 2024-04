“La sociedad de la nieve”, la segunda película de habla no inglesa más vista en Netflix

“La sociedad de la nieve”, del director español J.A. Bayona, se ha convertido en el segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix , con 98.5 millones de reproducciones, informó este jueves la plataforma de “streaming”.

Otro éxito fue el documental “The Greatest Night in Pop” (que narra la creación de la canción ‘We Are the World’ en 1985), con 23.6 millones