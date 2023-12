“La clave no fue el horror de lo que vivieron, sino las diferentes formas que su humanidad logro manifestarse en una situación imposible”. Así se expresó el director español Juan Antonio Bayona sobre el reto de adaptar la historia verídica que fue documentada con testimonios en el libro de Pablo Vierci, “La Sociedad de la Nieve”.

La versión cinematográfica de Bayona de lo que sucedió una vez el vuelo 571 se estrelló en los Andes en 1972 está siendo distribuida a nivel mundial por Netflix, además de ser la selección oficial de España para la categoría de filme Internacional en la próxima entrega de los Oscars.

Durante una agradable charla virtual con El Nuevo Día, el director de “El Orfanato” y “Lo Imposible” dio detalles de su proceso para honrar la memoria de los que no sobrevivieron la tragedia y la valentía de aquellos que han dado testimonio de como se aferraron a la vida antes de ser rescatados.

Independientemente de que trabajes con fantasmas, monstruos, dinosaurios o historias de supervivencia, todas tus películas tienen una honestidad emocional indiscutible. ¿Es más difícil lograr eso cuando lo que estás dramatizando es una historia verídica?

JB- Bueno, realmente en toda película tiene que haber una verdad psicológica. Eso es parte esencial de saber contar una historia. Esa honestidad de la que hablas es porque las películas, más allá del contexto, sean realistas o no, van a responder a una psicología que está atada a lo más importante de todo, que es el personaje. Lo que sea que le está sucediendo y como el personaje reacciona a eso. Lo Imposible y La Sociedad de la Nieve son historias, tienen que lidiar con un contexto donde lo cotidiano se convierte en algo extraordinario. A estos personajes la vida les cambia de un segundo para otro. Y ellos tienen que aprender a procesar esos cambios. El público los acompaña en ese proceso y en este caso un crecimiento increíble. A mí me llamó la atención como esta sigue siendo una historia de madurar y lidiar con ser adulto, aunque la situación que lo propulsa sea una tragedia inesperada.

No puedo dar muchos detalles. Pero me pareció interesante el personaje que se escogió para narrar el filme. ¿Fue eso una forma de reclamar esta historia por alguien que la vivió?

JB- No, necesariamente. No hay una sola forma de contar una historia, pero el libro “La Sociedad de La Nieve” su esencia son esos testimonios y eso es lo que me interesó para contar esta historia. Pero eso que mencionas es una forma de ilustrar que lo todos los puntos de vista de lo que sucedió deben ser honrados. De los que sobrevivieron y de los que no.

Esta es una película donde nadie en el elenco da una nota dramática en falso. ¿Cuán intenso fue el proceso de preparar a los actores?

JB- Parte del proceso con los actores fue informarlos al máximo. Obvio todo viene del libro y también un sin número de conversaciones y entrevistas con los sobrevivientes. En algunos casos no pueden conocer a la persona que interpretan, pero sí se sentaron a hablar con sus familiares, lo cual informa la interpretación de otra forma. Pero para mí el reto fue encontrar el espacio para lo espontáneo y descubrir cosas nuevas durante la filmación ante tanta información. Hubo algunas escenas claves que ni siquiera estaban en primera versión del guion. Fue interesante encontrarlas durante el proceso de filmación y como íbamos contando la historia.