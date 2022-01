Hollywood cerró el 2021 con el dominio en la taquilla para “Spider-Man: No Way Home”, que encabezó la lista de recaudaciones por tercera semana consecutiva y ya figura entre las películas más taquilleras de la historia. Pero incluso con todo el champán apareciendo para “No Way Home”, la industria cinematográfica se dirige hacia el 2022 con muchas razones, tanto para el optimismo como para la preocupación, después de un año en el que los ingresos totales por boletos duplicaron los de 2020, pero aún están bien lejos del ritmo de la pre-pandemia.

Los cines comenzaron el año en su mayoría cerrados, pero terminaron con un gran éxito. La secuela de Marvel y de Sony Pictures “No Way Home” recaudó un estimado de $ 52.7 millones durante el fin de semana para llevar su total de tres semanas a $ 609.9 millones. Eso ocupa el décimo lugar de todos los tiempos en América del Norte. En todo el mundo, ha ganado $ 1,370 millones, un total que lo coloca por encima de “Black Panther” y la convierte en la duodécima película más taquillera a nivel mundial.

“No Way Home”, la tercera película protagonizada por Tom Holland, dio un gran impulso a la recuperación de la taquilla que comenzó en serio la primavera pasada cuando los cines estadounidenses abrieron después de un año de cierres por COVID-19. Las películas de Marvel dominaron el año turbulento, representando las cuatro mejores películas de 2021: “No Way Home”, “Shang-Chi”, “Venom: Let There Be Carnage” y “Black Widow”.

La taquilla de América del Norte en 2021 ascendió a $ 4,500 millones, según la firma de datos ComScore. Eso es aproximadamente un 60% menos que en 2019, antes de los días de los espectadores enmascarados, el distanciamiento social y las variantes de virus como el ómicron actualmente en aumento.

Es incierto si las películas volverán a alcanzar esos totales previos a la pandemia, dado que las ventanas exclusivas de las salas de cine se han reducido desde entonces, los estudios han experimentado con estrenos híbridos y poco, además de las películas de superhéroes, están llenando los cines. En parte debido a las interrupciones de COVID-19, el calendario de lanzamiento de 2022 está inusualmente repleto de posibles éxitos de taquilla, incluidos “The Batman”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World: Dominion”, “Thor: Love and Thunder“ y ”Avatar 2“.

El segundo lugar durante el fin de semana fue para la secuela animada de Universal Picture “Sing 2″. Se necesitaron $ 19.6 millones en su segundo fin de semana para llevar su total de dos semanas a $ 89.7 millones. Ese es un resultado constante dado que las películas familiares y las películas que se inclinan hacia los cinéfilos mayores han sido las más lentas en recuperarse durante la pandemia. Si continúa su buen paso, debería convertirse en el lanzamiento animado con más recaudos durante la pandemia.

Pero después de “No Way Home” y “Sing 2″, hubo poco que atrajera al público durante el fin de semana festivo.

“The King’s Man”, la tercera entrega de la serie “Kingsman” de Matthew Vaughn, recaudó $ 4.5 millones en su segunda semana después de un debut mediocre. Pero eso fue lo suficientemente bueno para el tercer lugar. El lanzamiento de Disney, producido por 20th Century Studios, ha recaudado $ 47.8 millones a nivel mundial.

“West Side Story” de Steven Spielberg vendió $ 2.1 millones en boletos en su cuarto fin de semana. La película cayó un 26% con respecto a la semana anterior y el repunte navideño que se esperaba para el aclamado musical, no se ha materializado. “West Side Story” ha recaudado la decepcionante cifra de $ 29.6 millones en Estados Unidos.

Después de fracasar en su debut la semana pasada, Warner Bros. “The Matrix Resurrections” cayó un abrupto 64% en su segundo fin de semana con $ 3.8 millones. La película se transmite simultáneamente en HBO Max, una práctica que se vió en el 2021 y que el estudio se comprometió a finalizar en 2022. “The Matrix” se vio superada incluso por la película basada en la vida del exjugador de la NFL Kurt Warner “American Underdog”, que recaudó $ 4.1 millones para Lionsgate.

Ventas estimadas en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.