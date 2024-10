La vida de Pharrell Williams contada por las piezas de Lego: brillante e inteligente

El director Morgan Neville, quien se ha vuelto cada vez más experimental explorando la vida de otras celebridades como Fred Rogers en “Won’t You Be My Neighbor?” (“¿Quieres ser mi vecino?”), “Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain” (“Anthony Bourdain: un chef por el mundo”) y “Steve! (Martin): A Documentary in Two Pieces” (“¡Steve! (Martin): Un documental en 2 partes”), esta vez utiliza entrevistas reales, pero las enmascara bajo pequeñas figuritas de Lego con rostros animados. Llamémoslo un documental en un millón de piezas.