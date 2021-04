“In the Heights”, el emblemático musical de Lin-Manuel Miranda, celebra a Washington Heights pero también a la gente que allí habita, especialmente a las comunidades latinas y diaspóricas que se encuentran en ese lugar que llaman hogar. Esa celebración se ha trasladado de Broadway al cine y ahora, a unos pocos meses del estreno en cines y HBO Max de la película dirigida por Jon M. Chu, Miranda no puede evitar emocionarse al hablar sobre esta adaptación.

“Ha sido una alegría ver el show teatral reverberar desde su debut a producciones escolares, producciones internacionales, especialmente tras el año que hemos tenido”, explica Miranda en una mesa redonda reciente, a través de videollamada, con periodistas que en julio de 2019 visitamos el set de la película. La pandemia era todavía un tema inimaginable.

“Todos anhelamos estar en comunidad. El que la película muestre gente bailando y cantando en las calles y jugando dominó… realmente extrañamos eso. La película es una cápsula del tiempo a donde estábamos antes de este año y medio que ha pasado, y donde quizás volveremos a estar”, menciona esperanzado por esos reencuentros físicos que todos hemos extrañado de una forma u otra.

Para Miranda, que concibió el show como “una carta de amor a un lugar”, formar parte de la filmación en Washington Heights de la película en contraste al montaje de un show teatral ha sido una de las experiencias más significativas. “Se siente muy diferente cuando sitúas todas esas canciones y sonidos en el vecindario del que tratan. Cuando ves a los actores cantando en el George Washington Bridge y realmente ves el puente”, cuenta al decir lo orgulloso que se siente de la película que Chu y todo el equipo han creado.

“ Así de especial para mí es que este vecindario, que lo dejan fuera de los mapas turísticos como si Manhattan terminara en la calle 125, se pueda ver representado en la pantalla ” Lin-Manuel Miranda

Para Miranda, una de las alegrías que le trajo el rodaje de esta película era caminar al set, filmar en “location” en Washington Heights. Uno de esos días, en el ensayo de una escena en el J. Hood Wright Park en la calle 175, no muy lejos de donde vive, su emoción fue tal que llamó a su esposa para que se asomara.

“Mi esposa, que no llora tan fácilmente como yo, observó todo y me dice, ‘¿El edificio de mi abuela estará en la película?’. No puedo contar esto sin llorar. Así de especial para mí es que este vecindario, que lo dejan fuera de los mapas turísticos como si Manhattan terminara en la calle 125, se pueda ver representado en la pantalla”, dice.

En la película, el rol de “Usnavi” que Miranda originó lo interpreta Anthony Ramos pero en la adaptación, sus seguidores lo verán en el papel del piragüero que, según Miranda, trabajó como una suerte de homenaje a su abuelo con sus espejuelos y sus novelas de western. “Mi abuelo murió una semana después que ‘In the Heights’ abriera en Broadway. La vida siempre pasa toda a la misma vez”, reflexiona.

Miranda concibió “In the Heights” en 1999 y mucho ha cambiado desde entonces. La adaptación fílmica de Chu presenta, a su vez, actualizaciones que Quiara Alegría Hudes, la autora del libro de “In the Heights”, le ha hecho a la historia. Las retóricas inflamatorias que han marcado los últimos años y las políticas contra grupos minoritarios en Estados Unidos como los inmigrantes indocumentados, particularmente, también impactan la lectura contemporánea de “In the Heights”.

A propósito de eso, Miranda evoca una línea de la canción “96,000” en la que “Sonny”, el personaje más joven del show, dice ‘What about immigration, Politicians be hatin’, Racism in this nation’s gone from latent to blatant’. “Cuánto más hemos tenido que soportar desde ese entonces, considerando el nivel de toxicidad alrededor de la conversación migratoria y todo tipo de cosas relacionadas a la experiencia Latinx en Estados Unidos”, exclama.

Para Miranda, pensar en “In the Heights” está ligado a Puerto Rico aunque en la historia se representen muchas culturas más. Se acuerda del primer tour de “In the Heights” a Puerto Rico, al Centro de Bellas Artes, y de la reseña del periódico Claridad que lo emocionó de tal forma que asegura le hizo llorar.

“La reseña decía que (In the Heighs) es una carta a casa de nuestras familias que se fueron. Y nunca lo había visto de esa manera, pero eso es exactamente lo que es”, le dice a El Nuevo Día. “(La historia) es esos de nosotros que crecimos en los Estados Unidos, cuyos padres hicieron muchos sacrificios para que nosotros estuviéramos allí, escribiéndoles una carta a los de que están en casa diciéndoles, ‘Estamos bien, también estamos luchando, pero estaremos bien’. Espero que ese sea el espíritu con el que nuestra comunidad reciba la película”.