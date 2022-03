Dicen que “la espera, desespera”. Sin embargo, este refrán no parece entrarle al sistema nervioso del actor, compositor y dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien dice estar sumamente tranquilo a menos de cuatro semanas de saber si será galardonado con un Oscar por su trabajo en la película “Encanto” de Disney. De hecho, el artista estuvo de vacaciones en Puerto Rico la semana pasada junto con su familia, disfrutando de la playa y del sol.

“La verdad es que no tengo ningún estrés. Ya el trabajo está hecho y la película ya existe, por lo que no hay preocupaciones. Esa noche va a ser una divertida”, explicó el artista en una entrevista realizada por Zoom desde Nueva York. “Para mí es un orgullo estar nominado y ya he tenido la buena fortuna de ir a la ceremonia de los Oscar, tanto como nominado (en 2016 por la canción “How Far I’ll Go” de “Moana”), como para entregar un premio a la Mejor canción y pude darles el Oscar a mis buenos amigos Kristen Anderson-López y Bobby López por su trabajo en ‘Coco’. Esa noche fue increíble”.

El próximo 27 de marzo, Miranda aparecerá entre los nominados a la Mejor canción por su tema “Dos Oruguitas”. De resultar ganadora, la canción de Miranda sería la primera estatuilla dorada que se lleva en esta categoría siendo escrita y cantada en español. “Ganar un Oscar con una canción en español sería un gran orgullo. Yo me acuerdo cómo me sentí cuando ‘Al otro lado del río’ de Jorge Drexler ganó el premio en 2005, mencionó Miranda, quien dirigió su primera película, “tick, tick... BOOM!”, el año pasado. “Pero, de verdad, el que me hayan invitado a la fiesta de los Oscar ya es motivo de orgullo, ya que estoy siendo reconocido por otros artistas del cine. Las películas fueron mi primer amor y trabajar en el cine ha sido mi sueño durante mi vida, en gran parte, gracias a que mi abuelo Wisín tenía un videoclub en Vega Alta, donde yo podía ver cualquier película los veranos”.

En medio de esta locura que vive actualmente, en la cual se la ha pasado haciendo entrevistas relacionadas a su nominación al Oscar, Miranda sacó el tiempo para viajar la semana pasada a Puerto Rico, para pasar una semana de vacaciones junto a su esposa e hijos. “Estuvimos en Dorado varios días y fue la primera vez en muchos años que no fui la isla a trabajar. Disfrutamos de la playa, un día que empezó a llover, nos fuimos un ratito al Dave and Buster de Bayamón”, añadió Miranda, cuyos padres Luis y Luz, nacieron en Puerto Rico. “Eso fue parte de mi experiencia cuando yo era chiquito. Para mí el ‘highlight’ cada verano era ir al Time Out de Plaza Las Américas, por lo que poder llevar a mis a Plaza del Sol fue increíble. También logré conectar con mi familia, con mis primos y mis tíos”. Eso sí, nadie lo reconoció en el centro comercial, ya que no se quitó la mascarilla en ningún momento.

Atracción en Disney World y éxito de “Bruno”

A pesar de desconocer si la película “Encanto” dará el salto a Broadway en algún momento en los próximos años, Miranda sí confirmó en la entrevista que había hablado con Bob Chapek, nuevo presiente de Walt Disney Company, para sugerirle que se creara en uno de los parques la empresa, una atracción dedicada a la película animada. “Lo más que me interesa es que hagan una casita real en Disneyland o Disney World. Me encantaría poder vivir en un mundo donde tú puedes ir a Disney y entrar a la casa de la familia Madrigal y eso se ha convertido en una prioridad para mí”, señaló artista de 42 años y padre de dos niños. “De lo que no hemos hablado es sobre cuál será el próximo capítulo de la familia Madrigal, si será con algo en la televisión, en Broadway o en otra película, porque todavía estamos celebrando el éxito que ha tenido”.

De hecho, la canción “We Don’t Talk About Bruno” se ha mantenido en la primera posición de la prestigiosa lista “Billboard Top 100″ por las pasadas cinco semanas, además de convertirse en la canción de Disney más escuchada en el mundo, superando a la mítica “Let It Go”, de “Frozen”. Lo más increíble es que a esta canción de “Encanto” también está acompañada de cuatro temas más de la película basada en Colombia entre las 100 canciones más escuchadas en estos momentos. Esto es algo que ni el propio Miranda puede explicar.

“Tú esperas que tu trabajo conecte con la gente, pero que una canción con un montón de cantantes, que sea la canción número uno del mundo, es algo que no se podía anticipar”, mencionó Miranda. “Yo creía que en el gran éxito iba a ser ‘Colombia mi encanto’, porque la cantaba Carlos Vives y era una canción de fiesta. Pero esta canción súper rara, “We Don’t Talk About Bruno”, ha conectado con el mundo y es increíble, además de ser una gran sorpresa”.

Satisfecho con el resultado de la película de “In The Heights”

A mediados del 2021, cuando a penas las salas de cine comenzaban a abrirse al público, se estrenó la versión en cine del musical “In The Heights”, creado por Miranda. Esta película fue una de las que la empresa Warner Bros. Decidió estrenar de manera simultánea en los teatros y a través del servicio de “streaming” HBO Max. Esto provocó, en parte, a que los recaudos en las taquillas no fueran los esperados. Sin embargo, algunos críticos esperaban que la película entrara en la conversación dentro de los posibles nominados a las distintas premiaciones de la temporada. Esto tampoco se materializó. Sin embargo, esto es algo que no molesta, ni incomoda al creativo.

“Me siento igualmente orgulloso de ‘In The Heights’. Yo sé que la película es buenísima y estoy bien satisfecho de ella. Y la prueba de eso, es la mayoría de los actores principales de la película, han pasado a hacer trabajos increíbles. Anthony Ramos, por ejemplo, va a hacer la próxima película de ‘Transformer’ y será parte del universo de Marvel al actuar en la serie ‘Ironheart’. Leslie Grace va a ser la protagonista de la película ‘Batgirl’ y Melissa Barrera apareció en ‘Scream’ hace poco, una de las películas más taquilleras del mundo”, explicó Miranda, quien escribió el primer borrador de este musical en 1999 mientras estudiaba en la universidad. “Yo creo que uno de los temas de la obra ‘Hamilton’ es que uno no puede controlar lo que la vida hace o el mundo hace con tu arte. Pero estoy convencido que esta va a ser una película que la gente va a seguir descubriendo con el tiempo, porque van a decir ‘espérate, ¿esa muchacha estuvo en esa película?’”, comentó mientras reía.

Escribe con la mujer en mente

Si hay algo que ha caracterizado el trabajo de Miranda a través de los años es la inclusión de personajes de distintas razas y sexos, dándole participación a sectores que normalmente no son incluidos en obras de Broadway, por ejemplo. Esto incluye la creación de personajes específicamente para el sexo femenino. “Yo crecí en una casa con más mujeres que hombres, donde mi mamá, mi hermana y mi abuela estaban muy presentes. Todas ellas eran mujeres fuertes y súper inteligente. Además de eso, cuando comencé a participar del teatro en la escuela, me di cuenta que había muchas más mujeres que querían actuar versus los personajes que estaban disponibles para ser caracterizados”, comentó Miranda, quien desde entonces se ha propuesto crear musicales que serían perfectos para presentarse en las escuelas por su diversidad.

“Por eso “In The Heights” tiene un montón de papeles para mujeres. En “Hamilton” prácticamente todos los papeles pueden ser personificados por mujeres. También escribí para la familia Madrigal, para Luisa, Isabela, Abuela y Mirabel. Me encanta escribir canciones para mujeres. Siempre ha sido parte de mi trabajo, por lo que algo que me llena de orgullo es que he creado más oportunidades para mujeres en el teatro, porque cuando era joven vi cuán injusto era todo”, mencionó el popular dramaturgo.

Proyectos futuros

Cuestionado sobre si se dedicará a crear otro musical en los próximos años, Miranda se limitó a decir que le encantaría hacerlo en algún momento, pero que en estos momentos no tiene una idea en concreto. Razón por la cual está aprovechando que se convirtió hace unos meses en uno de los dueños de la librería The Drama Book Shop, en Manhattan, para leer muchos libros y empaparse de obras de teatro y musicales. “Soy ahora uno de los dueños de este lugar, pero cuando tenía 20 años me pasaba metido en el sótano, sentado leyendo los libros que no podía comprar. Y estoy aquí otra vez, leyendo obras e inspirándome y me encantaría añadir más capítulos a lo que ya he realizado, pero no tengo ideas ahora mismo. Recién me estoy recuperando del 2021, y estoy aquí, llenando el vaso otra vez y leyendo mucho”, reflexionó el actor que ha aparecido en películas como “Mary Poppins” y en la serie “His Dark Materials”, de HBO.

Aunque ya tiene en agenda actuar en una película que está actualmente en preproducción, en términos de ideas y proyectos creativos, Miranda se encuentra en un punto en el cual tiene que decidir qué camino tomará. “La pregunta que me tengo que hacer es ‘¿qué quiero hacer ahora?’ Por el momento estoy tratando de buscar oportunidades en lugares donde voy a aprender cosas nuevas”, añadió el artista nacido en Nueva York.

Las situaciones que le causan miedo, son las que más le atraen a Miranda, debido a que lo ayudan a aprender y a crecer como profesional y ser humano. “Por ejemplo, escribir la música para ‘Encanto’, con 12 personajes, y que fuera a funcionar, eso me daba mucho miedo. Pero siempre he pensado ‘¿qué voy a aprender de esa experiencia?’”, argumentó el dramaturgo, quien está casado con Vanessa Nadal desde hace 11 años. “Estoy en un momento de mi carrera en la que estoy buscando experiencias diferentes, como fue dirigir una película por primera vez. Quiero dirigir más películas, pero que sean proyectos que me asusten un poco, porque así es como aprendo sobre mí y de lo soy capaz de hacer”.

Por ahora, y en los próximas meses, el actor espera ralentizar un poco su vida y dedicarse más a su familia, en lo que llega su próximo proyecto grande. “Me quiero quedar en casa un ratito, porque me encanta estar casado y quiero mantenerme casado”, mencionó Miranda entre risas. “Lo bueno del año pasado y la pandemia, fue que pude trabajar desde mi casa. Yo edité “tick, tick... BOOM” en casa, yo escribí las canciones de ‘Encanto’ en mi casa. Pasé mucho tiempo con mi familia y ahora que el mundo está abriéndose un poquito más, que tengo que viajar de aquí para allá, quiero regresar para casa y empezar a pensar los próximos proyectos. Pero también, quiero llevar a mis niños a la escuela y ponerlos a dormir por la noche. Esa es mi prioridad”.