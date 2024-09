Liza Colón Zayas, la latina de raíces puertorriqueñas que hizo historia al alzarse con un Emmy en comedia

No solo es la primera latina en ganar en esta categoría, sino en una comedia en general. El premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia fue una categoría reñida, al estar nominadas Carol Burnett (Palm Royale), Liza Colón-Zayas (The Bear), Hannah Einbinder (Hacks), Janelle James (Abbott Elementary), Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) y Meryl Streep (Only Murders In The Building).