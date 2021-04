Para sentirse boricua no necesariamente se tiene que haber nacido en la isla. En ocasiones, solo basta con haber sido criado por una madre y una abuela puertorriqueña que le hayan inculcado a esa persona todo lo relacionado a la cultura local. Ese es el caso del actor, escritor y productor Lorenzo Antonucci, nacido y criado en Nueva York, de padre italiano y madre puertorriqueña.

“Yo soy boricua”, afirmó el joven artista a través de una vídeo entrevista, mientras no escondía su orgullo al decirlo. “Mi mamá, mi abuelo y mi abuela nacieron en Vega Baja. Yo me crié en Nueva York con la familia por parte de madre. Mi abuela no sabía inglés, así que me hablaba todo el tiempo en español. Yo aprendí a hablar español antes que el inglés”, destacó.

Mientras era joven, visitó la isla en múltiples ocasiones, incluyendo como parte de una gira de la banda de rock metalcore “Sworn Enemy”, de quien era uno de sus fundadores y su guitarrista. Sin embargo, en 2004 su madre, Tomasa Vencebi, falleció en un accidente de auto en la isla, momento en que Antonucci vino por última vez.

En 2009, Antonucci decidió dejar la banda, pero sin estar muy claro qué quería hacer con su vida. Fue así que estuvo unos tres años viajando entre Estados Unidos y Austria, donde vivía su novia, aprovechando el tiempo para grabar música en un estudio de producción a diferentes bandas de rock del país europeo.

De músico a luchador frustrado

Fue su buen amigo, Ash Avildsen, quien había sido el gestor de las presentaciones de la banda de rock, quien lo impulsó a que se mudara a Los Ángeles, California. Incrédulo ante la propuesta, Antonucci le preguntó qué iba a hacer él allí y su amigo le sugirió que se convirtiera en luchador profesional. De esa forma, una vez en la ciudad costera, comenzó a practicar para ser luchador y contactó a una persona que lo podría ayudar: su tío José Estrada, exluchador puertorriqueño mejor conocido como el Súper Médico #1.

Inmediatamente, Estrada lo regresó a la tierra indicándole que a los 35 años estaba ya muy mayor para comenzar en la industria de la lucha libre. De esta manera, lo dejó todo y gracias al consejo de su compañéro de cuerto, un mexicano de nombre Joey, decidió medir su suerte comenzando a prepararse para audiciones y a tomar clases de actuación. “En ese momento, no era bueno, ni conocía a nadie en la industria. Además de eso, no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo”, explicó el actor mientras reía.

Lorenzo Antonucci, a la derecha en una escena de "Paradise City", fue guitarrista y miembro fundador de la banda de rock "Sworn Enemy".

Comienzos en la actuación y producción

En 2015, su buen amigo Avildsen decidió producir, dirigir, escribir y actuar en la película de comedia “What Now” e invitó a Antonucci a forma parte de la misma. Esta fue su primera participación en la pantalla grande y, además de participar como productor ejecutivo, le permitió formar parte de la unión para poder trabajar en Holllywood como actor.

Además de conseguir pequeños roles en series como “Days of Our Lives”, “Ballers”, con Dwayne Johnson, y “Game of Thrones”, entre otros, el artista continúo trabajando junto a Avildsen con quien produjo en 2017 la película “American Satan”. Esta historia sobrenatural, que narra la historia de una banda de rock en ascenso que se ve entre el bien y el mal, sirvió de base para la creación de la serie de Amazon “Paradise City”, donde nuevamente el artista participa como actor, escritor y productor ejecutivo.

“Paradise City es una serie que trata sobre los integrantes de la polémica banda de rock ‘The Relentless’, con vínculos con lo oculto, quienes intentan mantener unida la dinámica familiar en medio del caos de la industria de la música, mientras un inquietante secreto que vincula a su cantante y una joven seguidora, reaparece”, explicó Antonucci. “Su camino se entrelaza con un joven músico que vive en la costa este de Estados Unidos (Cameron Boyce) y que trata de abrirse camino en el negocio de la música”. Esta serie cuenta con la participación de importantes y reconocidos actores como Andy Biersak (“American Satan”), Bella Thorne (“Shake it Up”), Drea de Matteo (“Sons of Anarchy”), el fallecido Cameron Boyce (“Descendants”), Fairuza Balk (“Almost Famous”) y Olivia Culpo (“Reprisal”), entre otros.

Último papel de Cameron Boyce

Lamentablemente, este es el último trabajo que quedaba por estrenar de Boyce, quien murió el 6 de julio de 2019, a los 20 años. “Cameron falleció unos seis meses después de que rodamos su última escena. Fue algo trágico, ya que él era un chico muy dulce”, comentó Antonucci, quien lleva siete viviendo en Los Ángeles. “Para mí fue muy difícil, ya que en la serie interpretó a mi amigo y nuestra amistad en cámara iba creciendo cada vez más. Por lo tanto, me tocó interactuar mucho con él y tuvimos una gran conexión. Fue realmente asombroso, no fue fácil el momento y me sentí muy mal por su familia”.

En caso de que haya una segunda temporada, algo que todavía está por determinarse por parte de Amazon, la muerte de Boyce afectará a la producción, algo de lo que ya se ha hablado. “Entre Ash y yo lo hemos hablado en varias ocasiones. No queremos que su personaje desaparezca, por lo que buscaríamos varias alternativas para suplantarlo, pero que de alguna manera sirva como un homenaje a Cameron”, explicó el productor ejecutivo de la serie.

Actualmente, Antonucci se prepara para grabar los episodios piloto de dos series, una de ellas protagonizada por Tom Sizemore (“Saving Private Ryan”) en donde hace de su hijo. Además de eso, durante este año está en agenda el estreno de varias películas, como una de terror, llamada “The Free Fall”, protagonizada por Andrea Londo (“Narco”) y Shawn Ashmore (“X-Men”), que está en agenda cercana a Halloween. Además de eso, compartirá créditos con Bruce Willis (“Die Hard”), Patrick Muldoon (“Starship Troopers”), Matthew Marsden (“Resident Evil”) y Chris Cleveland (“The Prestige”), en el filme “Reactor”, que debe estrenar a finales del 2021.

Hasta el momento, Antonucci no ha interpretado a ningún puertorriqueño en la pantalla grande, pero ganas no le faltan. Entre risas comentó que “conozco a mucha gente que filman películas en Puerto Rico, pero no me llaman. Pero está bien, estoy tranquilo, ya llegará mi oportunidad algún día”.