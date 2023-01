A pesar de que ya van 8 años desde que logre ser el primer crítico de cine puertorriqueño en entrar al Broadcast Film Critics Association, que ahora se conoce como el Critics Choice Association y cuenta con otros seis colegas boricuas, todavía sigue siendo una experiencia surreal tener la oportunidad de votar para sus premios, los Critics Choice Awards.

La temporada de premios en Hollywood es una larga conversación que evoluciona, se estanca y tiene virajes sorpresas hasta que culmina en la entrega de los Oscars. En esta ocasión, los premios de este gremio de más de 500 críticos se otorga después de la edición número ochenta de los Golden Globes. A diferencia de cuando me toca reseñar una película, que me aseguro de no saber absolutamente nada sobre su Rotten Tomatoes Score o de leer ninguna otra crítica hasta haber terminado de escribir la mía, no hay forma de votar en estos premios sin dejarse influenciar. Estaría mintiendo si en dos o tres ocasiones mis decisiones, en ciertas categorías, tuvieron que ver con lo que sucedió en los Golden Globes o en lo que anticipo que podría pasar camino a las nominaciones de los Oscars. Así que tomo este espacio para compartir cómo voté en las categorías principales de los Critics Choice Awards que se otorgan hoy.

Mejor Actor de Reparto

Mucho antes de su emotivo discurso en los Golden Globes, yo ya había decido que iba a votar por Ke Huy Quan. Estaría mintiendo si no admito el cariño que le tengo a este actor por los recuerdos que me vienen a la memoria por sus interpretaciones en “Indiana Jones and The Temple of Doom” y “The Goonies”. Aún así, su maravillosa interpretación en “Everything Everywhere All At Once” ilustra el dinamismo impredecible del tono de ese filme y el talento que Hollywood no ha aprovechado durante las últimas tres décadas.

Desde la izquierda, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de "Everything Everywhere All At Once". (Allyson Riggs/A24 Films via AP)

Mejor Actriz de Reparto

Tengo claro que durante toda la temporada de galardones, esta categoría será dominada por Angela Basset y su fabulosa interpretación en “Wakanda Forever”. Sin embargo, mi conflicto aquí fue decidir por cuál de las dos actrices de “Everything Everywhere All At Once” iba a votar. Tengo que admitir que al no ganar el Golden Globe y saber que hay una gran posibilidad de que Jamie Lee Curtis no llegue a tener una nominación al Oscar, estuve tentado a votar por ella. Al final tuve que darle mi voto a Stephanie Hsu, quien da una interpretación mucho más compleja y clave.

Mejor Actriz

Dudé brevemente ante la posibilidad de votar por Michelle Williams en “The Fabelmans”, quien en realidad debería estar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria. Mi decisión final fue votar por Michelle Yeoh en “Everything Everywhere All At Once” y cruzar los dedos que la visibilidad que le van a dar los galardones por este filme, le dé un segundo empujón a su carrera.

Mejor Actor

Durante las últimas tres décadas ha sido extremadamente frustrante ver cómo muchos descartan la habilidad actoral de Tom Cruise simplemente porque también es una estrella de cine. Así que se sintió gratificante y subversivo el poder votar por su trabajo en “Top Gun Maverick” por esta categoría. No creo que gane, ni que llegue a los Oscars, pero eso no quita que su trabajo en la secuela sea merecedor de ese reconocimiento.

Mejor Guion Original

Ningún otro filme ilustró lo que es la originalidad en el séptimo arte mejor que “Everything Everywhere All At Once”.

Mejor Guion Adaptado

Súper impresionado con cómo Sarah Polley evitó que no fuera una experiencia cinematográfica inerte o pretenciosa lo que en esencia es una larga conversación entre múltiples personajes en “Women Talking”.

Mejor Dirección

Aun con Steven Spielberg y James Cameron en la lista de los nominados, mi voto va para los directores de “Everything Everywhere All At Once”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Su uso del lenguaje audiovisual en este filme es simplemente espectacular.

Mejor Película

Muy tentado de darle mi voto a “Top Gun Maverick”, pero no debe ser ninguna sorpresa que mi corazón este año le pertenece a “Everything Everywhere All At Once”.