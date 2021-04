México- Entre las anécdotas de Lucía Méndez una de las más populares es aquella del romance que tuvo con Luis Miguel, hecho que fue confirmado en el libro “Oro de Rey” de Javier León.

Aunque el cantante nunca se ha pronunciado al respecto, algunas fotografías de ambos en su juventud respaldan la historia de que alguna vez fueron cercanos. Ahora además la intérprete aseguró que “El sol”, como es conocido, le dijo en alguna ocasión que ella fue el amor de su vida.

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: Para tu ego, eres el amor de mi vida y me quedé helada”, contó Méndez.

La también cantante detalló que, a pesar de la diferencia de edad de más de diez años, el intérprete de “La incondicional” fue todo un caballero con ella y que cuando ella terminó la relación que tenían, él no lo tomó tan bien.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él. Nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está”, aceptó la actriz de 66 años, quien además señaló que su amor sucedió antes de que Luis Miguel conociera a Mariana Yazbek, la famosa fotografía de quien estuvo muy enamorado.

En aquel reencuentro en el que asegura que el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri le reprochó su partida, ambos acordaron perdonarse y seguir con sus vidas. En adelante ella decidió no contar nada al respecto, por respeto a la privacidad del cantante, quien pocas veces expone temas de su vida personal.

“Micky era muy reservado en sus cosas, es muy especial, me sorprendió mucho lo callado que era sobre sus asuntos personales. Ahora estoy viendo su serie, entonces creo que mi manera de ser loca y de hacerlo reír le ayudó. Creo que él también se divirtió. Hubo mucha pasión también. Es muy buen amante. Me tocó en sus mejores años”.

La actriz de “El extraño mundo de Diana Salazar” acaba de estrenar su programa de entrevistas en YouTube llamado “Lucía Méndez presenta”, en el que ha tenido como invitados a Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante.

Así fue el romance de Luis Miguel con Paty Manterola Desde antes del estreno del tercer capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se especuló mucho sobre el personaje que encarna Fátima Molina en ese melodrama. Algunas versiones señalaban que el personaje sería Salma Hayek o Daisy Fuentes, pero ayer se reveló que la nueva pareja de “El Sol”, interpretado por Diego Boneta, se trataba de una cantante.

Durante una entrevista, Patricia Manterola afirmó que conoció a Luis Miguel en los festivales de Acapulco que se realizaban durante los años noventa.

“Luis Miguel me tiró toda la onda y yo le dije, perdón pero yo tengo novio” y se dejaron de ver, pero que en una ocasión en España ella había cortado con su novio Javier Ortíz y el mánager de Luis Miguel le dijo que “El Sol” quería saludarla en su avión. Además, la exGaribaldi dijo que eso ocurrió durante varios “truenes” con su entonces novio, quien posteriormente fue su esposo.

Paty Manterola recuerda a Luis Miguel como una persona encantadora En el 2018, la cantante y actriz Patricia Manterola habló sobre la relación que sostuvo con Luis Miguel. “Entrar en qué tipo de relación tuvimos él y yo no, la verdad es que no la voy a decir”, sin embargo afirmó que “fueron 15 años de amistad muy bonita. Es un ser precioso, una persona encantadora”.

En el episodio el personaje de Fátima Molina acompaña a Luis Miguel al festival Viña del Mar, en Chile, en donde se encuentran con el cantante del momento, Cris Valdés, quien es parecido a Cristian Castro y además toma el apellido de Manuel “El Loco” Valdés, padre del hijo de Verónica Castro.