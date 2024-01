Santo Domingo - La película animada “Capitán Avispa”, escrita y producida por el cantautor Juan Luis Guerra, llegará a los cines en abril próximo en República Dominicana, el día 4 de ese mes, informó este martes la distribuidora Caribbean Films Distribution.

El filme -inspirado en la canción ‘Las Avispas’, de Guerra- recrea a un superhéroe caribeño que lucha por el bien y es un sueño que el artista “ha acariciado desde hace 12 años”, según un comunicado de prensa.

Dirigida por el hijo del cantante, Jean Guerra, y por Jonathan Meléndez, la cinta cuenta con las voces de figuras de la música y el arte como Luis Fonsi, Joy Huerta, Juanes, Karen Martínez, José Guillermo Cortines, Amelia Vega, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Bianca García, Héctor Aníbal y el propio Guerra, creador de éxitos como “Ojalá que llueva café”, La bilirrubina” y “Bachata rosa”.

“No saben lo honrado y emocionado que me siento de ser la voz del @capitanavispa. Una película de dibujos animados escrita por nada más y nada menos, uno de los artistas que más admiro y respeto, @juanluisguerra. Esta película llegará a los teatros en abril y no se la pueden perder”, expresó Fonsi en sus redes sociales.

“Capitán Avispa” cuenta con una banda sonora “impresionante” con muchos de los éxitos de Guerra, así como con música inédita creada exclusivamente para la película, según la nota.

Esta cinta, añade, “marcará un precedente por la cantidad de mercados donde se estrenará bajo la distribución de Caribbean Films Distribution”.

En 2019, el autor, intérprete y compositor dominicano anunció que iba a incursionar en el mundo del cine y, tiempo después, se dio a conocer que lo haría con la producción de una película animada.