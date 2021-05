Sexo, amor, homosexualidad, paternidad, responsabilidad y relación genuina de pareja es lo que representa el actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán en la producción “¿Quién mató a Sara?”, fenómeno de Netflix que se consagró como la serie más vista por más de dos semanas en esta plataforma de “streaming”.

Hoy, 19 de mayo, estrena a nivel mundial la segunda temporada de la producción escrita por el guionista chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela. ¿Cómo le irá a la segunda parte?, lo sabremos en los próximos días.

Al igual que “Chascas”, el actor no puede describir las razones por la que la primera temporada de la serie se convirtió en la producción latina de Netflix más popular en el mundo. Valenzuela y Guzmán están conscientes de que los fenómenos son incontrolables e inexplicables. Eso sí la vasta experiencia del actor puertorriqueño, - que se fue de la isla hace 21 años para labrar su carrera actoral desde México-, le permite reconocer cuándo un proyecto reúne todos los elementos para ser exitoso.

A su juicio la producción cuenta con una excelente dirección, escrita e inspirada en los libros de Agatha Christie, una “muy buena narrativa visual” que conecta con la audiencia y que siempre “va dando pistas y giros inesperados”.

El actor en un principio hizo audiciones para el personaje principal que hilvana la historia el de “Alex Guzmán”, interpretado por el colombiano, Manolo Cardona. Contó que fue un proceso largo de audiciones y que según se dio, obtuvo el papel del personaje de “Lorenzo Rossi”, un abogado que es la pareja de “José María, ’Chema’, Lazcano”, caracterizado por el mexicano Eugenio Siller.

Con Manolo Cardona el actor había trabajado en la producción “María Magdalena”. Es además su amigo y dijo sentirse feliz de que obtuviera el protagónico, aunque hay que destacar que en la producción, Chascas hábilmente coloca a la poderosa familia Lazcano como la gran protagonista en el libreto.

“Me alegro del triunfo de Manolo como protagonista porque es muy trabajador y en particular me honra trabajar con cada uno de estos actores y del éxito de ellos. Nadie esperaba el éxito mundial de la serie”, sostuvo el actor quien llegó en días recientes a Puerto Rico.

A todos los actores les tomó por sorpresa la acogida y popularidad de la producción que se ha visto en más de 190 países.

De hecho, una de las escenas memorables de la primera temporada recayó en Siller, el español Ginés García y en Guzmán. La escena abordaba el tema de la homofobia, las represiones, prejuicios, racismo y abuso que sufren la comunidad LGBTTQI.

La otra escena que es recordada por la audiencia es la de Siller y Guzmán en la habitación, ya que es puro erotismo recreado por dos actores que representan el amor y la sexualidad de pareja así como el deseo de ser padres en una historia que busca resolver un crimen.

“Nosotros en la serie representamos el amor. Dentro de toda la historia realmente no hay ninguna pareja que genuinamente se ame. El escritor lo plasmó muy bien a la hora de definir el amor en una pareja del mismo sexo y pudo presentar una historia que sigue abriendo mentes. Ha sido muy bien recibida y esto entusiasma mucho”, reveló el actor.

Guzmán había encarnado en el 2011 otro papel dentro de un matrimonio de homosexuales en la película “La otra familia” con el actor Jorge Salinas.

Cuando hizo la primera lectura en el guion de “¿Quién mató a Sara?” y sobre el personaje de “Lorenzo”, señaló que le gustó mucho porque no se trata de presentar una relación del mismo sexo, sino en cómo una pareja enfrenta la extensión de una familia mediante el vientre subrogado o cualquier otro método que viabilice la paternidad, en este caso. Es una pareja con conflictos reales en medio del rechazo de la familia.

“Pienso que si lo comparo con hace diez años cuando trabajé el otro papel hemos avanzado mucho. Mi deseo es que a través del talento pueda seguir aportando a ser un poquito de romper el hielo para seguir combatiendo prejuicios y continuar con mentes más abiertas y libres. Sin obstáculos mentales”, añadió el actor que nunca había trabajado con el actor mexicano que interpreta a “Chema”.

¿La escena sexual con el actor Eugenio Siller te costó trabajó hacerla?, preguntamos.

“Realmente hubo mucho diálogo y trabajo previo y contamos con tres directores en esa primera temporada. A cada uno de esos directores le tocó trabajar (con nosotros) las escenas de acercamiento físico y sexuales. Eugenio y yo tuvimos muchas juntas con el equipo de producción y siempre el enfoque fue el mismo: esta pareja representa el amor. Conversaciones antes. Había que contar los roles de estos dos personajes no en lo que se ve, sino en lo que no se ve y representa. Entender por qué hay una necesidad mental, emocional y sexual entre ellos. Creo que lo logramos”, respondió el actor que de surgir una tercera temporada estaría listo para la producción.

Su rol en la segunda temporada

El personaje del actor va a tomar una mayor relevancia en la segunda temporada desde el aspecto profesional y los conflictos internos, adelantó.

“Mi personaje al ser mayor en la relación es el que cede constantemente. Siempre quiere hacer sentir cómodo a su pareja. La segunda temporada es que vamos a ver a Lorenzo Rossi como un profesional. Ejecutando y ejerciendo su profesión”, adelantó el actor que aclaró que el personaje solo se asemeja a su vida en ser una persona que ama y es leal.

Sobre lo que desde hoy verá la audiencia en la segunda temporada mencionó que la historia va a enganchar a la gente con todo lo que sucede con la familia Lazcano, donde “soy el ‘outside’ de ellos”.

Rueda película en Puerto Rico

El actor se encuentra feliz y emocionado de esatr en su patria para rodar un largometraje en el que por primera vez en su carrera podrá hacerlo con su acento natural. Según dijo no puede revelar detalles del mismo, ya que le corresponde a la casa productora. No obstante, adelantó que “estoy vuelto de loco con este proyecto porque me reencuentro con colegas puertorriqueños que estudiamos juntos en la Universidad de Puerto Rico”.

“La lluvia de felicidad que tengo es que después de 21 años de haber dejado la isla es el primer personaje que voy hacer en mi acento. He hecho a méxicanos, cubanos y hablado inglés y he metido alguna frase boricua, pero este es 100% puertorriqueño”, puntualizó con entusiasmo.

El filme es una producción latinoamericana con un elenco de diferentes países en América.