La industria de cine puertorriqueña comienza a trazar caminos nuevos, pues a partir del 2022, LUSCA Film Fest será el primer mercado de cine que se establecerá en la Isla para facilitar la distribución de producciones cinematográficas a los mercados internacionales. Este mercado tiene como meta el crecimiento de inversiones destinadas a proyectos cinematográficos, estimular la economía local y proveer un puente atractivo para que productores conozcan los beneficios de rodar proyectos fílmicos en la Isla.

Este anuncio se hizo a la par con el comienzo del decimoquinto aniversario del LUSCA Film Fest que tendrá sede en el Caribbean Cinemas Plaza Guaynabo con su gala final en el VIP de San Patricio Plaza con una gran gala final. Para este evento viajan personas de diversos países a Puerto Rico para disfrutar del mismo.

“Los proyectos necesitan crecer y evolucionar. LUSCA, por 15 años, probó ser un equipo sólido de producción y estamos listos para emprender nuevos retos, con un nuevo e innovador modelo de negocios el cual le brindará a Puerto Rico el primer Mercado de Cine. En la industria del cine hacemos que las cosas pasen y aunque será un proceso de mucho trabajo, estamos muy comprometidos. Contamos con un equipo de trabajo increíble y nuevos integrantes en el mundo de los espectáculos y eventos a nivel internacional con más de 30 años de experiencia que nos ayudarán a darle a este Mercado lo que tanto la industria de Cine de Puerto Rico y la economía de nuestro país merecen.”, comentó Nathanael Arocho co-productor del primer mercado de cine de Puerto Rico.

La temática del evento será al estilo mágico de Harry Potter, por lo que el domingo 24 de octubre se proyectará “Harry Potter & The Deadly Hollows Marathon” como parte de la celebración. También habrá una función especial de “Moulin Rouge Sing – A- Long” y “Children of The Sea”.

Por otra parte, Cine Campus, que es un evento de carácter competitivo, gratuito y abierto al público general presenta una gran muestra de proyectos cinematográficos estudiantiles, que incluyen cortometrajes y largometrajes de ficción, y documentales de temas variados.

Durante el día, se ofrecerán sobre 30 talleres y clases para todos los cineastas. Los tópicos, que entre ellos figuran: “Final Draft”, Derechos de Propiedad Intelectual, Creación de Empresas Creativas, Musicalización para cine y El cine como negocio, entre otros. Entre las figuras reconocidas que ofrecerán talleres se encuentra Checco Varese, director de fotografía de la película “IT” Chapter 1 & 2″ y “Them”; Paul Kampf, reconocido productor y director quien desarrolla la iniciativa “Building a Bridge To Hollywood”; Rosi Acosta, directora de la Corporación de Cine de Puerto Rico y el reconocido licenciado Antonio Sifre, entre muchos otros recursos.

Este año, ambos eventos cuentan con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico, Rones de Puerto Rico y la Puerto Rico Film Commission para de esta forma impulsar el cine a nivel local e internacional.

LUSCA es el festival de cine más grande de Puerto Rico y de mayor prestigio y reconocimiento a nivel internacional y de caribe.

Para conocer calendario, horas y actividades pueden acceder a www.luscafilmfest.com y a www.cinecampuspr.com .