La actriz estadounidense Mara Wilson -conocida por películas como “Mrs Doubtfire” y “Matilda”- salió este martes en defensa de la cantante Britney Spears en una columna especial publicada en el periódico The New York Times, donde confesó cómo fue sexualizada cuando era una estrella infantil.

Titulada “Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas”, Wilson afirma que vivimos en una cultura tóxica que crea a jóvenes estrellas “solo para destruirlas”. En su columna, la joven que actualmente tiene 33 años relata que, así como Britney Spears ha sido hiper sexualizada y maltratada por los medios durante décadas, ella también llegó a sentir esa presión cuando apenas era una estrella infantil en Hollywood.

En esa época, narra, era cuestionada sobre tópicos inapropiados para su edad y llegó a recibir cartas de hombres que le contaban que estaban “enamorados” de ella. Confiesa que no fue suficiente hacer películas familiares, pues “ya me habían sexualizado de todos modos, y lo odiaba”. “Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla. Y todo esto fue intencionado: mis padres pensaron que así estaría más segura. Pero no funcionó. La gente me preguntaba si tenía novios en las entrevistas desde que tenía seis años. Los periodistas me preguntaban quién creía que era el actor más sexy y sobre la detención de Hugh Grant por solicitar una prostituta”, relató Wilson, mostrando la cara oculta de Hollywood, y abriendo un debate sobre cuán desprotegidos se encuentran los jóvenes actores en la industria.

PUBLICIDAD

En un momento de la columna, la actriz, quien se retiró de Hollywood hace 20 años y ahora desarrolla su carrera como escritora, contó lo que le generó recibir esas cartas de hombres adultos. “Era lindo cuando niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Antes de cumplir los 12, ya había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y photoshop en la pornografía infantil”, contó con crudeza.

Wilson señala que, a pesar de nunca haber sido acosada en un set de rodaje, su acoso llegó a manos de los medios y el público. Por eso, salió en defensa de la cantante Britney Spears, ya que se identificó con la situación que ha vivido y que quedó expuesto en el documental “Framing Britney Spears”, donde se muestra cómo la intérprete, siendo todavía una adolescente, también era abordada por periodistas con preguntas inapropiadas y comentarios repudiables.

“Britney Spears y yo aprendimos la misma lección al crecer: cuando eres joven y famosa, no existe el control”, aseveró, según reseñó el periódico La Nación. “Muchos momentos de la vida de Spears me resultaron familiares. Las dos teníamos muñecas hechas de nosotras, teníamos amigos íntimos y novios que compartían nuestros secretos y hombres adultos que comentaban nuestros cuerpos. Pero mi vida era más fácil, no sólo porque nunca fui famosa a su nivel, sino porque, a diferencia de la señora Spears, siempre tuve el apoyo de mi familia”, remarcó Wilson, quien en 2016 escribió un libro sobre su paso por Hollywood, titulado “Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame”.

PUBLICIDAD