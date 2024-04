Margot Robbie se aventura más allá de Barbie: filmará película basada en el juego “Monopoly”

“The Blair Witch Project”

“Soy un gran admirador de ‘The Blair Witch Project’, que llevó la idea del horror de videos caseros al público general y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural” , dijo Blum en un comunicado. “No creo que hubiera habido una ‘Paranormal Activity’ si no hubiera habido primero una ‘Blair Witch’, así que esto se siente como una oportunidad verdaderamente especial y estoy emocionado de ver a dónde nos conduce”.

“Borderlands”

Lionsgate tuvo un buen 2023, con películas como “John Wick 4″, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” y “Saw X”. El estudio se muestra optimista sobre sus próximos estrenos en cines, incluida la largamente retrasada “Borderlands”, la adaptación de Eli Roth de la popular serie de videojuegos que se estrenará en cines en agosto.