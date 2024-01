Hillary Clinton muestra su apoyo a Greta Gerwig y Margot Robbie tras no ser nominadas al Oscar por ‘Barbie’

La ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton , envió este miércoles un mensaje de apoyo a la directora y a la protagonista de la película ‘Barbie’ , Greta Gerwig y Margot Robbie respectivamente, después de no haber sido nominadas para los Oscar 2024.

“Greta y Margot, aunque puede doler ganar la taquilla, pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Ambas son mucho más que ‘Kenough’ (suficientes)” , expuso Clinton en su cuenta de Instagram añadiendo el hashtag #HillaryBarbie.

“Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. No hay Ken sin Barbie y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie”, expresó Gosling en un comunicado.