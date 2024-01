Ryan Gosling lamenta que Greta Gerwig y Margot Robbie no fuesen nominadas al Oscar: “No hay Ken sin Barbie”

“Nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a una persona plástica, un muñeco llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada”, expresó el actor a través de un comunicado.