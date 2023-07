La cineasta Greta Gerwig entra esta semana oficialmente en uno de los momentos más trascendentales de su carrera con el estreno de “Barbie”, producción de Warner Brothers que dirigió y coescribió junto a Noah Baunbach.

Después de haber hecho una transición de actriz a directora, Gerwig recibió múltiples nominaciones al Oscar por su ópera prima “Lady Bird”, de la cual la de Mejor Dirección fue la más significativa dado el grupo tan pequeño de mujeres que ha recibido este reconocimiento. Su segundo filme, una adaptación nueva del clásico literario “Little Women”, no le ganó una segunda nominación como directora, pero sí fue reconocida en la categoría de Mejor Película.

El caso de “Barbie” es singular porque aunque no reciba una sola nominación al Oscar, aunque en un mundo perfecto Ryan Gosling debería tener garantizada la de Mejor Actor, el éxito en la taquilla que se ha pronosticado para este filme va a colocar a Gerwig en una liga que ninguna otra directora ha llegado en Hollywood. Penny Marshall (“Awakenings”, “Big”, “A League of Their Own”) tuvo un gran éxito con filmes comerciales, pero nunca fue reconocida por la Academia como directora. Mientras que ninguna de las directoras que ha tenido la distinción de ganar el Oscar de Mejor Dirección tiene todavía en su filmografía un largometraje que verdaderamente pueda ser señalado como un éxito financiero.

Independientemente de qué suceda después del estreno de “Barbie”, Gerwig está aliviada y disfrutando poder haber hecho “la película que yo siempre había soñado”. Así fue cómo la artista a cargo de uno de los filmes más interesantes del año describió su nueva cinta cuando se sentó a hablar en exclusiva con El Nuevo Día, en Los Ángeles, durante la rueda de prensa de su nuevo filme.

El filme logra un sinnúmero de cosas interesantes, pero ¿cree que la esencia de su película es usted jugando con Barbie y Ken para ilustrar un mejor modelo de relaciones entre hombres y mujeres?

GG: Eso es solo una de las muchas razones por las cuales me siento orgullosa de este filme. Todo lo primero tiene que ver con la cantidad de artistas con la que me permitió colaborar tanto frente a las cámaras como detrás. Literalmente fue la película a nivel creativo que siempre he soñado hacer. Y ha sido una experiencia tan gratificante. Pero referente a lo que mencionas, pues creo que al final del filme, sin entrar en “spoilers” por supuesto, Barbie y Ken están en un buen lugar para comenzar algo nuevo. Aún así mi parte favorita de la película es el principio, donde queda claro que para Barbie, Ken es simplemente otro accesorio. Cuando él le pide quedarse con ella en su casa, ella le dice: “Es que yo no te quiero aquí”. Y lo más interesante es que ella no está siendo grosera o mala con él. Está siendo honesta y como quiera eso no quita que a él se le rompa el corazón. Es una dinámica superinteresante que me fascinó explorar en esta película.

Lo otro que no deja de asombrar de la película es su tono. Es una comedia que no se toma en serio, pero tiene varias cosas serias que explorar. ¿Eso hizo que encontrar el tono del filme fuera un reto?

GG: No, en realidad que no. Yo creo que eso tiene que ver con las expectativas que se tienen de lo que es el género de la comedia o lo que se ha estado haciendo con ellas recientemente. Mi fuente de inspiración fueron las comedias de los treinta y los cuarenta. La filmografía de Ernst Lubitsch o Howard Hawks. Sus comedias son fabulosas, entretenidas y no paras de reírte, pero también lidian con una temática compleja y profunda. Para mí, ese fue el punto de partida en esta película.

Hay un momento en el filme en el que el personaje de America Ferrara tiene uno de los mejores monólogos que hemos visto en pantalla en mucho tiempo. En el mismo, ella menciona que una mujer usualmente no recibe un sistema de apoyo en el trabajo para poder ser exitosa. Ahora que hizo esta película en sus términos, ¿siente que eso le aplica a usted?

GG: Si el monólogo es memorable es por lo que ella hace con él y de la forma como lo interpreta. Pero lo más curioso es que, aunque el monólogo claramente habla sobre la experiencia femenina, el día que lo filmamos en el set, todos lloramos. Hombres y mujeres. Porque la esencia de lo que ella dice es que no importa lo que pase, siempre puedes estar en una posición en la que puedes sentir que lo que haces no es suficiente y eso no es exclusivo de un género. Es una experiencia universal. Poder ver eso en la misma filmación fue bien gratificante. Pero referente a lo que me preguntaste, pues te puedo decir que mi sistema de apoyo en una película es un verdadero privilegio. Con esta película espero contribuir a la conversación para que esta experiencia que he tenido sea la regla y no la excepción.