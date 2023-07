“Barbie”, producción de Warner Brothers que llega a los cines de Puerto Rico este jueves, definitivamente una de las películas más subversivas que se ha producido dentro de los parámetros comerciales del cine de Hollywood.

El filme de Greta Gerwig (”Little Women, Lady Bird”) también es extremadamente divertido, entretenido, inteligente y un festín cinematográfico opulento diseñado para deleitar todos los sentidos del espectador. Sin embargo, lo más que prevalece es la interrogante de cómo la cineasta logro desafiar tantas expectativas de lo que se puede hacer a nivel de arte y crítica social dentro de los parámetros de un filme de Warner Brothers sobre uno de los juguetes más populares de Mattel, una corporación multimillonaria que tuvo que haber visto en más de una ocasión la copia del guion del filme.

Raras veces resulta justo para una película juzgarla por su campaña de publicidad, aunque sea inevitable. Sobre esto, lo único que hay que decir es que la película familiar y superficial que están vendiendo en los avances no es lo que llega a la pantalla grande. Como directora y guionista, Gerwig utiliza a Barbie y a Ken para una sátira alocada e ingeniosa sobre las estructuras de poder en la sociedad y como los roles de géneros se han visto afectados por esto.

PUBLICIDAD

/

Decir que el filme no es entretenimiento familiar no significa que haya nada que sea ofensivo o que un menor no deba ver. Lo que sí implica es que la narrativa apunta a una conversación mucho más compleja y profunda que el que solo espera ver a Barbie y a Ken tener una aventura superflua cuando abandonan el mundo de fantasía de Barbieland al mundo real.

Lo otro que debe quedar claro es que Barbie no carga con una agenda política. De hecho, una de las cosas más interesantes de la película es como Gerwig utiliza a Barbie y a Ken como juguetes para encontrar e ilustrar un modelo saludable para explorar el concepto de la igualdad entre los géneros.

Y es en esa narrativa donde el personaje de Ken, y la interpretación espectacular de Ryan Gosling en el rol, se convierte en uno de los elementos más fascinantes del filme. En Barbieland, las Barbies tienen el potencial para ser cualquier cosa y tomar todas las decisiones. El Ken de Gosling es simplemente un accesorio más para la Barbie que interpreta Margot Robbie, quien iguala el ingenio cómico de Gosling y tiene uno de los momentos más conmovedores y vulnerables de su carrera en el clímax de la producción.

Esa Barbie no quiere que las cosas cambien, pero cuando la niña que está jugando con ella en el mundo real comienza a enfrentar problemas, la protagonista comienza a tener una crisis existencial que afecta su mundo perfecto y altera para siempre su relación con Ken. Para resolver esto, los protagonistas tienen que ir al mundo real donde descubren que la sociedad no estás para nada estructurada como en Barbieland.

PUBLICIDAD

Con el nivel de talento en despliegue al frente y detrás de la cámara en esta película, resulta extremadamente tentador usar superlativos como milagro cinematográfico. Sin embargo, eso en realidad no le hace justicia a lo que ha logrado Gerwig con esta película. “Barbie” es una fantasía cómica que no se toma en serio por un segundo, pero tiene algo bien serio que decir. El que se haga con tanta creatividad, humor e inteligencia expande una vez más el potencial de lo que es la expresión artística dentro de las convenciones del cine comercial de Hollywood.