La actriz puertorriqueña Marisé “Tata” Álvarez no puede contener el llanto al ver consumado el sueño de la primera película de Teatro Breve en la pantalla grande.

Sus lágrimas se producen de manera espontánea y genuina, igual que lo hace al soltar una estridente carcajada ante la felicidad de ver cómo aquel grupo de novatos actores y actrices que se reunían en el 2006 en el Taller Cé en Río Piedras han crecido y ahora son los “atletas del cine” puertorriqueño.

La actriz todavía tiene los sentimientos a flor de piel tras la premier del filme puertorriqueño “Picando Adelante” que se exhibe en 24 salas de cine de Caribbean Cinemas. El encuentro con este medio se dio el pasado viernes a horas del estreno del primer largometraje del director Israel Lugo. De entrada, Álvarez aclaró que estaba muy sentimental por lo que el taco que se le hizo en la garganta reflejaba las emociones en conjunto del colectivo de actores y actrices compuesto por Lourdes Quiñones, Lucienne Hernández, Luis Gonzaga, Mikephillippe Oliveros, Isel Rodríguez, Juan Pablo Díaz, Cristina Soler y René Monclova, estos últimos colaboradores y mentores de Teatro Breve.

Este grupo de actores es el vivo ejemplo de la autogestión, de hacer su propia historia teatral, de ser pertinentes en la cultura de un pueblo a través de su talento, humor y en la seriedad de presentar críticas sociales que retratan la cotidianidad de nuestra sociedad. El guion del filme fue escrito por Mikephillippe Oliveros y Luis Trelles Hernández, en una adaptación de una de las obras de Teatro Breve.

A este grupo de actores nadie le ha regalado nada, por eso las lágrimas de la actriz son el reflejo de esa dedicación y esfuerzo por 16 años.

“Hacer cine en mi patria es… le decía a Mike no sé si me fui en un viaje, pero me siento un poco como cuando gana un atleta puertorriqueño. Como cuando ganó Mónica Puig (la medalla de oro en las Olimpiadas de Río) que uno siente ese orgullo de ‘¡viva Puerto Rico!’. Claro, somos una isla bien pequeña cuando lo vemos desde afuera. Pero hay tanto potencial y tanto arte y tanto compromiso cuando nos proponemos a hacer algo y hacerlo bien, que verlo plasmado en el cine puertorriqueño y que eso quede ahí en los libros es como el orgullo máximo. Por más experiencias que uno tenga en otros países con otros equipos, que me siento súper orgullosa y que siempre es brutal colaborar con gente diferente. Pero haber hecho cine con mis amigos, con mi grupo de teatro de 16 años es emocionante. (Detuvo su pensamiento para soltar algunas lágrimas)”, revela la actriz en medio de la emoción.

Entrevista a la actriz Marisé Tata Álvarez del colectivo Teatro Breve. Radicada en Los Ángeles, llegó a la isla para formar parte del estreno de la película puertorriqueña "Picando Adelante". Foto: Pablo Martínez Rodríguez (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martinez / staff GFR Media)

Álvarez recién llegó a su patria tras estar desde hace dos años radicada en Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades laborales y en el desarrollo de su carrera actoral. El largometraje se rodó en el 2019 y desde que empezó el proyecto siempre se sintió confiada en el trabajo del actor y director Israel Lugo, a pesar de que se trató del primer largometraje dirigido por el protagonista de la película boricua “The Clown”. Álvarez reconoció que Lugo superó las expectativas.

“Le decía a Israel, ‘sabemos lo que hicimos, lo que pasa y todo’. Pero verla en la pantalla grande con todo el grupo, con los amigos, la familia, fue como un ‘anda esto es bien importante, hicimos una buena película’. Qué brutal, me conmovió mucho. Lloré en la premier. En general tengo que decir que me siento bien tranquila y satisfecha con el trabajo de todo el mundo. Siento que Israel hizo un trabajo impecable de cuidarnos y de que todo el mundo estaba en el mismo registro. Mientras la grabamos sentía lo mismo una total confianza en el trabajo de Israel y al verla fue lo mismo, confianza absoluta”, afirmó la actriz que interpreta el personaje de “Marisol”.

En el filme “Marisol” es el personaje unificador de una familia que atraviesa una crisis económica. Ella desea montar su propio dispensario de cannabis medicinal porque es un proyecto que promete prosperidad para ella y su familia. La actriz admitió que “Marisol” se asemeja a ella en la actitud con la que enfrenta las diversas situaciones de la vida por lo que interpretarlo fue de mucho trabajo al intentar separarlo de su personalidad. De igual forma se siente bien satisfecha con lo que proyectó e hizo en la pantalla grande, aunque reconoció que la “autocrítica” es parte de su trabajo y evolución actoral.

Al preguntarle sobre para quién de sus colegas debe ser el Oscar admitió que debe ser para su amiga y colega Lucienne Hernández, aunque compartido con Lourdes Quiñones. Las dos actrices debutan en el séptimo arte y lo hacen con honores.

“El personaje de Lucienne es que van a decir que tengo preferencia, pero imagínate me hacía sentir incómoda en la vida real (suelta una carcajada). El personaje lo trabajó demasiado de bien. Es divertido, puede ser incómodo, pero de una manera tan sútil. Por otro lado, está Lourdes que se botó. Es que todos están muy buenos”, afirmó entre risas.

La actriz enfatizó en que la exhortación de ir a ver la película no se trata exclusivamente al apoyo del cine local, sino a que tiene la absoluta certeza de que la audiencia va a disfrutar de un largometraje de calidad que provoca distintas emociones.

“¡Tienen que ir a ver ‘Picando Alante’ porque está brutal! Porque se van a reír, porque puede que lloren un poquito, porque da ese estrés de la vida que gusta, porque además de ser una película con múltiples géneros, se crean varias emociones. La película, no es tal como nuestras obras de teatro. Israel, nuestro director, quiso trabajar este género de la comedia más pura maldad y lo logra y lo logra. Así que van a ver una buena película puertorriqueña de la que se van a sentir bien, orgullosos y orgullosas”, sentenció.

Entre audiciones y en la serie de “Star Wars”

La actriz, que permanecerá más tiempo en la isla narró que su vida desde que llegó a la meca del cine ha sido entre audiciones y “más audiciones”. Luego de ser parte de la producción “El corredor de la muerte” junto al actor Miguel Silvestre y grabar un piloto en Hollywood con Gael García, la actriz se ha enfocado en asistir a “castings”, dinámica de trabajo cotidiana para los actores.

“Es una forma de trabajar distinta a lo que uno está acostumbrado; es todo el tiempo en audiciones y más audiciones. Es algo que estoy aprendiendo porque es nuevo pero muy bueno. Entre casting, casting, casting”, narró la actriz.

En esa constante búsqueda de audiciones, llegó la oportunidad de un mega proyecto del que ya puede hablar. Se trata de su participación en la serie de Disney Plus “Obi Wan Kenobi”, de la saga de “Star Wars”.

La producción que tiene millones de seguidores en el mundo estrena el próximo 27 de mayo. La actriz puertorriqueña hace “un papel humilde” y aclaró entre medio de risas que espera no la editen tanto que no aparezca en la pantalla.

“Por lo menos sé que voy a salir. Me llamaron para saber cómo se escribe mi nombre así que voy a salir. Me cogieron para un personaje muy humilde, como yo digo, para no crear expectativas. Para mí es un inmenso orgullo que una puertorriqueña esté en está producción”, acotó con el rostro similar al de una niña pequeña con juguete nuevo.