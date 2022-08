El estreno de “Day Shift”, largometraje de Netflix que estrenó esta semana en la plataforma digital, es evidencia concreta de que no todas las fusiones cinematográficas funcionan. La producción claramente busca canalizar un poco de la energía impredecible de “From Dusk Till Dawn” junto con elementos claves de “Fright Night” y hasta la comedia “Office Space”. La realidad es que nada en el guion, ni el que la mayoría del elenco se tome lo que está sucediendo en pantalla muy en serio, logra darle cohesión artística a la mezcolanza peculiar de la película.

Lo que sí logra sobresalir es uno de los elementos que el filme no aprovecha al cien por ciento. Las secuencias más memorables tienen a los protagonistas del filme, interpretados por Jamie Foxx y Dave Franco, en peleas extraordinarias con vampiros del sur de California. Estos momentos de acción resaltan la experiencia del director JJ Perry como director de segunda unidad para las franquicias de “Fast and Furious” y “John Wick”. Si el filme se hubiera entregado más de lleno a elevar la cuota de acción, quizás el entretenimiento que sí logra generar no sería tan desechable.

Sin embargo el guion de la película opta por darle más espacio a elementos de comedia que se han visto una y otra vez en otro tipo de películas. Eso dicta que el cazavampiros interpretado por Jamie Foxx tiene que lidiar con la burocracia de una unión laboral que supervisa su trabajo. Esto lo obliga a trabajar con el personaje de Dave Franco, que se sabe los códigos de regulación de memoria pero nunca ha salido del cubículo de su oficina. Colocar la dinámica de la pareja dispareja dentro de un contexto de acción y horror no eleva la cuota de entretenimiento del filme y en ocasiones llega a ser tedioso.

La química entre Franco y Foxx funciona, pero no logra resolver las imperfecciones del material. El que los protagonistas la estén pasando bien en pantalla tampoco ayuda mucho, dado que los desniveles del guion impiden que la invitación pueda ser extendida al público. La filmografía de Jamie Foxx siempre ha sido ecléctica y como todo actor que ha logrado trabajar por varias décadas en Hollywood ha tenido sus altas y sus bajas. Aún así, esto es lo más cercano que el actor ha estado a filmes como “Booty Call” y “Held Up” desde que trabajó con Oliver Stone en “Any Given Sunday” y se ganó el Oscar de Mejor Actor por su interpretación en “Ray”.