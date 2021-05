Más relajada, abierta y auténtica dijo sentirse la actriz mexicana Aislinn Derbez en lo que fue la grabación de la segunda temporada de la serie tipo ‘reality show’ “De viaje con los Derbez”, que estrena el próximo 20 de mayo, en la que solo se verá en su rol como hija y hermana, contrario a la primera temporada en la que viajaron a Marruecos.

Y es que, según reveló la hija del reconocido actor Eugenio Derbez, basada en su experiencia de la primera temporada en la que sintió que estaba sobreviviendo a la situación, no quería volver a grabar. Sin embargo, más adelante se dieron otros elementos que la convencieron de ser parte nuevamente de este proyecto junto con su familia.

“Era un nuevo formato para mí, nunca había hecho un ‘reality’ y me sentí muy incómoda. También el hecho de ir con un bebé al otro lado del mundo, con el cambio de horario, la bebé no dormía en las noches y sí lo sentía muy invasivo, las cámaras y todo. Me sentía como muy inhibida también, no sabía ni qué hacer. Ya para la segunda temporada lo pensamos muy bien, estuvimos viendo bien que no es apto para un bebé de esa edad estar en condiciones de trabajo tan pesadas”, dijo la actriz, quien consideró las largas horas de jornadas laborales para tomar la decisión de que su niña de tres años de edad no fuera parte de la grabación por su propio bienestar.

Los nuevos episodios siguen a su padre Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo y la hija de estos de 6 años, Aitana, acompañados también de sus hermanos Vadhir y José Eduardo.

Así que, luego de su ruptura con el también actor Mauricio Ochmann y padre de su hija, los televidentes no verán a Aislinn en el rol de esposa ni madre de una pequeña en esta temporada en la que la familia Derbez se queda en Estados Unidos, pero viaja en una casa rodante hasta el oeste, juntos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Van a haber muchísimas cosas nuevas, muchos cambios. La verdad es que queríamos irnos a otro lugar, pero por la pandemia no se pudo. Queríamos algo así como Tailandia o Japón. Al no poder viajar en avión, decidimos hacer algo más casero, irnos de viaje en una camioneta, en un “motor home” por todos Estados Unidos por las zonas de Montana y Idaho, además fuimos a Yellowstone, estuvo increíble, la verdad”, indicó Derbez, quien formó parte del elenco de “La casa de las flores” de Netflix.

En lo que fueron unas tres semanas de grabación, la actriz y productora ejecutiva de esta serie, relató que grabar durante la pandemia fue interesante y, a la vez, retante debido a los rigurosos protocolos de seguridad y de no poder convivir con otras personas, fuera de lo que era su núcleo familiar. No obstante, asegura que la experiencia los unió mucho más como familia y lo disfrutó, sin dejar de lado que se trataba de la primera vez que viajaba sin su hija y se le hizo duro.

“Ya estábamos encerrado por varios meses por la pandemia y, ya que decidimos hacer el viaje, siento que fue algo que valoramos muchísimo. El poder volver a vernos, el poder salir fuera de casa y el estar cerca de la naturaleza. Nos dimos cuenta de que iba a ser mucho más sencillo el hecho de irnos en un ‘motor home’, estar en este lado del mundo, de que ya conocíamos el formato y ya sabíamos cómo era. Aproveché también para tomarlo como una vacación para mí. Así que fueron básicamente varios elementos que hicieron distinta esta experiencia, que me animaron a decir que sí”, dijo la actriz.

Sobre los nuevos episodios llenos de aventura y diversión que siguen a su padre Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo y la hija de estos de 6 años, Aitana, acompañados también de sus hermanos Vadhir y Jose Eduardo, Aislinn explica que “todo es bastante real e improvisado”, aunque sí hay un plan de trabajo a seguir.

Sobre “De viaje con los Derbez 2”, que se transmitirá a través del servicio de streaming premium en español Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico, mientras que a nivel internacional será por Amazon Prime Video, la actriz indica que todas las familias del mundo podrán identificarse completamente, así como ocurrió con la primera temporada.

“Creo que muchísimas familias se identificaron. Se dieron cuenta que somos una familia común y corriente, con problemas, que tenemos aventuras, nuestras locuras y creo que se van a identificar mucho en todos lados”, expresó la también empresaria, para quien el sentido del humor es lo más importante en las familias para que haya convivencia sana.

Así como la risa, Aislinn plantea que también esta serie ofrece enseñanzas, particularmente sobre la unión familiar y de atreverse a hacer viajes juntos, más actividades, y a aceptarse tal y como son, pese a todos ser tan diferentes.