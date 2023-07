Después de una campaña publicitaria trotamundos de la estrella Tom Cruise, “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One” se estrenó con el mejor recaudo en la historia de la franquicia, al alcanzar $80 millones en cinco días en Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra estuvo por debajo de las expectativas de la industria con una recaudación de $56.2 millones durante los primeros tres días, según estimados de Paramount Pictures.

Este debut fue impulsado por fuertes ventas en el extranjero, donde alcanzó $155 millones en 70 mercados. A pesar de que a nivel mundial la película recaudó $235 millones, siendo uno de los mejores estrenos del año, “Dead Reckoning” no pudo acercarse a los números que impuso “Top Gun: Maverick” durante el año pasado.

De hecho, se había pronosticado que “Dead Reckoning Part One”, la séptima película de la serie de 27 años, mejoraría el récord de la franquicia que obtuvo la entrega anterior, “Fallout”, que abrió en los primeros tres días con $61 millones a nivel nacional en 2018. En cambio, también cayó por debajo de los $57.8 millones en tres días con los que debutó “Mission: Impossible II” en 2000.

Esos números coloca la cuenta del fin de semana de apertura muy cerca del tibio lanzamiento de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” de Disney, que se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con $82 millones durante cinco días y $60 millones durante el fin de semana de tres días. Paramount y Skydance tenían mayores esperanzas con “Dead Reckoning”, que costó $290 millones, sin contar los gastos de mercadeo.

Afectados por la pandemia

Esos costos fueron inflados, en parte, por la pandemia. “Dead Reckoning”, dirigida por Christopher McQuarrie, fue una de las primeras producciones importantes paradas por el COVID-19, cuando se estaba preparando para rodar en Italia en marzo de 2020. Cuando la película volvió a la normalidad, McQuarrie y Cruise ayudaron a liderar la recuperación de toda la industria, aunque con algunas fricciones muy públicas sobre los protocolos se seguridad en los sets de grabación.

Aún así, “Dead Reckoning” fue aclamado como un punto culminante en la franquicia. Tanto los críticos (96 % nuevos en Rotten Tomatoes), como los fanáticos (una “A” en CinemaScore) quedaron asombrados por las acrobacias y persecuciones de la última película “Mission: Impossible”. Aunque la próxima competencia de “Barbenheimer”, los tan esperados debuts de “Barbie” y “Oppenheimer”, se avecina, “Mission: Impossible” debería funcionar bien en las próximas semanas.

“Esta es una franquicia global. Se está convirtiendo en un gran éxito y se mostrará en los cines durante mucho tiempo. La calidad siempre gana al final”, dijo Chris Aronson, jefe de distribución de Paramount. “Dead Reckoning”, dijo Aronson, cumplió o superó las expectativas del estudio.

“En los mercados internacionales, en mercados comparables, estamos un 15 % por delante de ‘Fallout’, y eso eliminando a China de la ecuación”, agregó Aronson. “A nivel nacional, estamos más de un 3 % por delante de ‘Fallout’ en sus primeros cinco días. Vencer a su predecesor es fenomenal, especialmente en este entorno en el que estamos“.

Cruise, el llamado salvador de las salas de cine el año pasado, viajó incansablemente para volver a darle vida a una taquilla de verano que ha sido lenta. Después de un llamativo estreno mundial en Roma, con una alfombra roja en la Plaza de España, Cruise y McQuarrie sorprendieron a los cines de Atlanta, Miami, Toronto y Washington D.C. en los días previos al estreno.

“Dead Reckoning” llegó a los cines en un período crucial de mediados de verano para Hollywood, y no solo por la huelga de SAG-AFTRA que comenzó el jueves, sino que “Mission: Impossible” se lanzó una semana antes de uno de los mayores enfrentamientos de taquilla del año.

Semana clave para la industria del cine

Aunque “Dead Reckoning” y “Oppenheimer” han competido por algunas de las mismas pantallas IMAX, cada película ha respaldado públicamente la idea de que una marea creciente levanta todos los éxitos de taquilla. Cruise y McQuarrie a principios de julio incluso compraron boletos para el fin de semana de apertura tanto para “Barbie” como para “Oppenheimer”. La directora de “Barbie”, Greta Gerwig, y el cineasta de “Oppenheimer”, Christopher Nolan, correspondieron con sus propios gestos de apoyo.

Sin embargo, ese trío de películas que se presenta en las próximas semanas hará mucho para determinar el destino de la taquilla de verano.

“Estas son un par de semanas cruciales para la industria a partir de este fin de semana”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore. “Creo que va a ser una revitalización divertida de la taquilla, porque algunas películas han tenido un desempeño deficiente. Realmente, la temporada de películas de verano se reinicia esta semana con ‘Mission’, antes de ‘Barbenheimer’”.

Ningún otro lanzamiento desafió a “Missión: Impossible” durante el fin de semana. El segundo lugar fue para el thriller político, de Angel Studios, “Sound of Freedom”, que aumentó un 37 % en su segunda semana, con $27 millones. Jim Caveziel protagoniza el drama sobre el tráfico de niños.

La película principal de la semana pasada, “Insidious: The Red Door” cayó al tercer lugar con $13 millones en su segundo fin de semana. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, que resbaló rápidamente con $12 millones en su tercer fin de semana, con un total nacional hasta ahora de $145.4 millón.

En versión limitada, el falso documental de Searchlight Pictures “Theatre Camp” abrió con $270,000 en seis teatros en Nueva York y Los Ángeles.

Taquilla estimada

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.