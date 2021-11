La exponente urbana Natti Natasha abraza con fuerzas el momento en que se encuentra, donde se siente plena a nivel personal y profesional. Para la artista dominicana, lo más importante es tener un hogar saludable, y eso lo ha logrado de la mano de su compañero y a quien describe como su mejor amigo, el productor y manejador de artistas Raphy Pina.

Si hubiese sido por ella, desde un principio hubiese gritado a los cuatro vientos la relación amorosa que vivía de la mano del productor y manejador de artistas, pero tuvo que callarlo por un tiempo.

No obstante, revela que llegó el momento de enseñarle al mundo quién realmente es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, su nombre de pila. Y es que la intérprete de “La mejor versión de mí” abrió las puertas de su hogar en Miami para compartir detalles íntimos de su vida privada a través de la nueva serie original “Everybody Loves Natti”, que se estrenará el 19 de noviembre exclusivamente en Prime Video.

En esta, no solo habla sobre cómo se fue involucrando con “Raphy”, a quien se refiere como el hombre de sus sueños, por quien siente una profunda admiración, sino que la serie también muestra una mirada detrás de cámaras de cómo Natti logró salir adelante por sí misma para convertirse en la súperestrella que desde pequeña anheló, todo su proceso de embarazo, problemas de fertilidad y otras complejidades.

A solo una semana de que estrene la serie, la artista dominicana se expresó en exclusiva con El Nuevo Día.

“Pasé por tantos procesos en tan poco tiempo, que aunque sea en este momento de mi vida, yo quería que vieran, porque en un solo ‘post’ o red social no iba a poder explicar todo, el embarazo, la relación con Raphy Pina, el compromiso, el álbum ‘Nattividad’, cómo trabajé en él, cómo fue el proceso de trabajar embarazada cuando me decían que no lo iba a poder hacer. Siento que era muy importante que los fanáticos que he tenido en todo este tiempo hasta la gente que no me conoce, ni siquiera mi música, vea cómo me tracé mis propias metas, cómo rompí los estereotipos que me estaba poniendo la sociedad, donde me estaban limitando. Este es un momento hermoso de mi vida y quiero que vean cómo me sentí y cómo fue el proceso. Creo que no hay mejor manera de hacerlo que yo misma”, expresó la cantante, quien se podrá ver interactuando con amigos y colaboradores, como lo son el cantante Daddy Yankee y su esposa Mireddys González.

Desde niña estaba segura que quería ser una súperestrella, pero sabía que para lograrlo debía mudarse a Estados Unidos. De República Dominicana se fue persiguiendo ese sueño, pero el camino estuvo lleno de muchos altibajos.

“Hay una percepción con los artistas y conmigo personalmente, donde siento que la gente lo ve todo perfecto o que todo fue por arte de magia, o que Natti Natasha es quién es por quien está o por quien ha colaborado. La realidad es que Natti Natasha es quién es porque ella ha trabajado desde siempre, porque ella se ha trazado unas metas, se ha salido ella misma de su zona de confort. Se fue de República Dominicana a Nueva York, una ciudad tan grande, sin un peso arriba, donde no tenía para comer algunas veces, donde no tenía para vivir. Ella fue detrás de ese sueño y poquito a poquito –porque no fue de un día para el otro- ha logrado cosas que solamente en mis sueños más salvajes podrían pasar”, compartió la cantante, quien ha sido muy apegada a su hermana, con quien lleva una relación de mejores amigas.

Con una amplia sonrisa, Natti Natasha asegura que quiere ser inspiración para otras mujeres. Asimismo, los espectadores podrán vivir momentos emotivos que apelan al sentimiento y la vida cotidiana en Miami con su familia creciente.

“Gracias a Dios al día de hoy tengo una familia que siempre quise, y yo quiero que vean más o menos todo ese proceso. De que yo, vengo de la nada, que las mujeres que están allá afuera se sientan empoderadas con mi historia. Sientan que tienen una oportunidad, sientan que pueden tener una familia y todavía ser exitosas, ser ellas y abrazar ese momento en su vida”, compartió la artista, quie a pesar de que suele ser muy reservada, llegó a sentir la necesidad de gritarle al mundo acerca de su relación amorosa.

“Por fin le agarro la mano (a Raphy) cuando me da la gana. Salgo por ahí y salgo tranquila, no tengo que esconder este momento feliz de mi vida, de qué van a decir, que si van a grabar… Aparte de que a mí nunca me importó. Yo siempre estuve lista para decirlo. Sin embargo, para mí era muy importante que supieran quién es Natti Natasha y conocieran mi trabajo antes que mi vida personal. A veces es muy fácil que la gente se desvíe a lo que no es importante. Aquí lo importante es y era siempre, ¡cónchale por lo que yo he trabajado tanto! Ha sido mucho trajín poder lograr esas cosas. Para mí y nosotros en ese momento eso era lo más importante”, reveló la cantante dominicana de 34 años, quien deja saber que la química en el estudio de grabación con Pina es una combinación perfecta.

Momentos muy emocionantes, vividos durante su embarazo, se podrán ver durante los seis episodios de la serie tipo documental en los que asegura que los espectadores “se van a sentir en casa”. Durante el transcurso de su carrera, Natti se ha sentido amada y el respaldo de sus seguidores ha sido vital.

“Lo veo como una bendición, porque aun así yo siendo privada, ni dando todos los detalles de todas las cosas que han ido viendo, mis seguidores me han apoyado, me han defendido. De una u otra manera me entienden y conocían que yo era privada. Ha sido algo bien extraño, porque son personas que aunque no conoces directamente, aún así uno mantiene una comunicación con ellos a través de las redes sociales. Aún así me apoyan en todos los lanzamientos que hago, me apoyaron cuando estuve embarazada, y para mí -no sé si es que uno se siente en ese momento vulnerable- lo ves y es un gesto tan grande de amor, que no había mejor manera de abrir las puertas de mi hogar y de mi vida, y de esa manera decirles a ellos cómo pasó todo”, añadió.

Natti Natasha y Raphy Pina, desde su hogar en Miami, celebraron junto a sus familias que tendrían una niña. (Suministrada Suministrada)

En vista de que esta serie se presentará en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, India, Irlanda, países de Latinoamérica, además de Nueva Zelanda, Nigeria, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España y los Emiratos Árabes Unidos, podrá abrirle la puerta a que más adelante la cantante haga música en inglés. No obstante, la meta es otra.

“Siempre es un proyecto que tengo en la mira, cantar en inglés. Pero, siempre para mí el enfoque es llevar la música latina más allá, que donde no nos conozcan, conozcan. Siento que ahora mismo el movimiento que está pasando con los latinos es súper grande y creo que no hay mejor música afuera que no sea la de uno. Siempre y cuando sea representando a los latinos, que siempre lo hago con todo el orgullo del mundo, de esa manera lo hacemos”, concluyó la mamá de Vida Isabelle, quien nació en mayo pasado.