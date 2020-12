Es difícil, casi imposible incluso, desviar la atención de Chadwick Boseman durante cada uno de los minutos en que el actor aparece en “Ma Rainey’s Black Bottom”, la cinta que coprotagoniza junto a Viola Davis y debuta en Netflix el próximo 18 de diciembre.

No solo porque el destino quiso que fuera la última película de su vida debido a su sorpresiva muerte, el pasado 28 de agosto, tras una silenciosa lucha de años contra el cáncer de colon. También, porque más allá de ese trágico antecedente, la interpretación de Boseman es una de las más magnéticas e intensas de su carrera, una para siempre marcada por su rol de “Black Panther” en el universo cinemático de Marvel y que quedó trunca con apenas 43 años.

“Ma Rainey’s Black Bottom” está basada en una obra de teatro del dramaturgo August Wilson, el mismo de “Fences” (2016), cinta dirigida por Denzel Washington que le valió el Oscar a Viola Davis. En esta nueva adaptación, Washington cambia la silla del director por un crédito como productor, pero con la misma actriz a la cabeza. Ella interpreta a Ma Rainey, una de las más influyentes cantantes de blues de comienzos del siglo XX, que en la vida real fue un fenómeno musical y falleció en 1939, producto de un infarto, a los 53 años.

La historia de este filme parte en pleno auge de su carrera, cuando Ma, una mujer dura, directa y poco amable, llega a un estudio de grabación en el Chicago de los años 20 a registrar algunos de sus mayores éxitos. En el lugar la espera su banda, un cuarteto que integra el impetuoso Levee (Boseman), un trompetista y compositor cuyas ideas e improvisaciones chocan con las de la autoritaria Ma. Levee poco a poco va revelando un pasado intenso que tendrá un sorpresivo y violento desenlace.

Las potentes caracterizaciones de los actores Viola Davis, a la derecha, y de Chadwick Boseman, a la izquierda, en la película “Ma Rainey's Black Bottom”, podría valerles varias nominaciones a premios.

Filmada a mediados de 2019, Boseman no alcanzó a ver el producto terminado debido a que su fallecimiento ocurrió en plena preproducción del filme que dirige George C. Wolfe, nombre clave del teatro estadounidense que también ha hecho carrera en cine y televisión. Su película no es, en rigor, un musical, pero el cineasta se encarga de aportar al relato una musicalidad guiada por el diálogo y la disposición de las escenas. Es un filme sobre el racismo y también acerca del poder, con una mujer de color al centro que tiene el privilegio de ejercer un dominio en su ámbito musical que no lo tiene en cualquier otro espacio de la vida. El poder es, también, lo que enfrenta a Ma y Levee; y también sus experiencias con el racismo del Estados Unidos de la época.

La película ya suena con fuerza entre las apuestas para la próxima carrera por el Oscar, una marcada por la pandemia y con una presencia inédita de las plataformas de “streaming”.

En este caso, Viola Davis podría recibir su cuarta nominación, pero las miradas se están fijando principalmente en lo que podría ocurrir con Boseman. Ya en carrera con su rol secundario en la cinta de Spike Lee “Da 5 Bloods” (también de Netflix), también suena como carta para Mejor Actor por su rol en “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Una nominación en cualquiera de esas categorías lo convertiría en el séptimo actor en competir de manera póstuma, y si gana será apenas el tercero, tras los triunfos de Peter Finch, por “Network” (1976), y Heath Ledger, por “The Dark Night” (2008).