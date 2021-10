Lo que comenzó como una idea lejana en 1993, cuando tomó en sus manos en una librería en Río Piedras una copia del libro “Vengo a decirle adiós a los muchachos”, del autor Josean Ramos, se convirtió en realidad hace algunas semanas cuando se estrenó en Puerto Rico la película “La última gira”, escrita y dirigida por Douglas Pedro Sánchez.

Este cineasta puertorriqueño es ejemplo de que cuando se quiere algo con todas las fuerzas, si se trabaja duro se puede conseguir lo que sea. Esto se ve reflejado en todos los años que le dedicó a trabajar el guion de la película y luego a su producción y filmación, algo que lo llena de orgullo y satisfacción.

“La película tiene muchas escenas que realmente, por alguna razón, todavía al verlas me conmueven. Cuando acabamos la película, sabía que teníamos algo bueno. Todos los que trabajamos en ella, lo hicimos con mucho esmero para lograr el mejor producto posible y que la película funcionara”, explicó el cineasta, quien también ha dirigido las películas “Cualquier cosa” y “Sol de medianoche”. “Por eso, me siento muy satisfecho del trabajo que realizamos todos”.

“La última gira” narra la historia de cómo el legendario cantante Daniel Santos, interpretado por Éktor Rivera, se embarca en una de sus últimas giras por Sudamérica, donde era conocido como “El Jefe” y donde espera ser nuevamente aclamado y aplaudido. Durante la gira, se topa con una superestrella del merengue y su productor, quienes ponen en evidencia la dura realidad del mundo de la música y los conflictos que pueden surgir cuando hay choques generacionales. Actualmente, la película se exhibe en los cines de Carribean Cinemas en Fine Arts de Miramar, y Fine Arts de Popular Center, en Hato Rey.

De hecho, la película puertorriqueña acaba de recibir el premio “Best International Feature” del New York Latino Film Festival 2021 y el “Feature Film Leo Award”, el honor más grande del DaVinci Film Festival 2021 de Los Ángeles, California.

Satisfecho con las actuaciones

Sánchez dejó claro que le gustó mucho las actuaciones de los actores que participaron del filme, sobre todo de los principales como Rivera, Isel Rodríguez, Carlos Rivera Marchand, Aris Mejías, y Modesto Lacén, entre otros. De hecho, quedó muy impresionado con el trabajo realizado por Rivera, quien hizo su debut en el cine con este papel.

“La actuación de Éktor fue buenísima en todo momento. No tuve que dirigirlo mucho, porque desde un principio estaba enfocado en su caracterización. Me parece que ayudó muchísimo el hecho de que Éktor grabó los temas que interpretó en la película antes de que comenzáramos a filmar junto a la Orquesta El Macabeo. Ellos lograron capturar al detalle la entonación y el ritmo que utilizaba Daniel Santos al cantar, lo que permitió que él ya se fuera metiendo en personaje desde mucho antes”, detalló Sánchez quien estudió cine en México a mediados de la década de 1970.

La actuación de Éktor Rivera en "La última gira", en la que encarna al legendario cantante Daniel Santos, ha sido elogiada por el director Douglas Pedro Sánchez, por familiares de Santos, así como por la crítica especializada. (JOSUE RIVERA-RIOS)

“De hecho, recientemente el nieto de Santos, el actor nacido y criado en Hollywood, Joey Santos, nos entrevistó para su podcast ‘Two Guys from Hollywood’ y según él capturamos la esencia del personaje, porque no lo imitamos. Él nos dijo que usualmente en las películas los actores tratan de imitar a las personas en la vida real, pero que Éktor había logrado capturar la esencia del personaje. Eso fue algo por lo que nos agradeció. Incluso, nos dijo que habíamos mostrado una parte vulnerable que casi nadie conocía de Daniel Santos, como que no todo el tiempo era un bravucón”.

De hecho, la película incluye 10 números musicales clásicos como “El Cumbanchero” y “Diez años”, composiciones de Rafael Hernández, y “Amor perdido” y “Linda”, de Pedro Flores, cantados por Rivera y musicalizados por Orquesta El Macabeo. Incluso Isel Rodríguez también grabó varios temas de merengue.

Toda la película fue filmada en Puerto Rico en un periodo de 19 días a pesar de que muchas de las escenas simulaban localidades en el exterior como Ocala, en Florida, o Colombia. “He tenido gente que me han preguntado ‘¿ustedes fueron a todos esos sitios?’ y les tengo que confesar que no, que lo grabamos todo aquí en la isla”, explicó Sánchez. “Ese es el fenómeno conocido como geografía imaginaria, algo que es bien común en todas las producciones, pero que la gente no se da cuenta. La clave está en que, si tú narras tu cuento con cierta convicción, la gente se lo va creyendo”.

Complejo hacer películas en Puerto Rico

El cineasta puertorriqueño está consciente que filmar una película en Puerto Rico, con fondos locales, es sumamente complicado por los altos costos de producción que esto conlleva, pero esto es algo que ocurre en la gran mayoría de los países. Aunque está convencido de que en la isla el personal profesional que está disponible para filmar películas es de gran calidad y está sumamente preparado.

“Me parece que hacer cine en cualquier parte del mundo, no solo aquí, es casi imposible y muy difícil, porque cuesta muy caro. Además, convencer a alguien para que invierta en cine es complicado, porque en el caso nuestro, el mercado es muy pequeño”, comentó Sánchez, quien estudió leyes y ejerció como abogado por muchos años. “En Puerto Rico tenemos personas que se han desarrollado con los años gracias a las producciones locales y las que han venido de Hollywood y que conocen de la industria y saben hacer cine. Por lo que si logras juntar un poco de dinero, tienes una gente buenísima que te apoya y que aumentan las posibilidades de hacer algo que valga la pena”.

En agenda

A pesar de que actualmente se encuentra en el proceso de promocionar “La última gira” y hacer los contactos necesarios para distribuir la película a otros mercados internacionales, Sánchez ya comenzó a trabajar en lo que serían sus proyectos futuros. “Ya tengo un concepto que podrían ser tres películas o una serie limitada de tres partes, cuyo título en este punto es “Perlas del Caribe” y que probablemente lo cambiemos”, explicó el cineasta. “En este caso, todas las protagonistas van a ser mujeres. Los personajes principales van a ser tres o cuatro mujeres, las cuales van a tener su momento de brillar, ya que tendrán el protagonismo en al menos una de las partes. Estamos desarrollando el concepto actualmente y es cuestión de encontrar a alguien que esté interesado en apoyarnos y ahí rápidamente pisamos el acelerador y le damos vida”.

Conversatorio en la Fundación Cortés

El pasado miércoles, 13 de octubre, el cineasta participó de un conversatorio que giró alrededor de la película “La última gira”, que se llevó a cabo a beneficio de la Fundación Cortés. Durante el conversatorio, el público pudo interactuar también con la productora Nadia Barbarossa, el editor Carlos Aponte, y los actores Aris Mejías y Modesto Lacén, quienes contestaron sus preguntas.

“Nuestra misión como entidad sin fines de lucro es educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe. La razón crucial por la cual llevamos a cabo este tipo de eventos es para promover y preservar nuestra historia, nuestra cultura y, sobre todo, ver las artes y las humanidades como vehículos transformadores de cambio social”, explicó Adelisa González Lugo, directora ejecutiva y educadora principal de la Fundación Cortés. “Para eso hacemos esto y en esta industria del cine hay tanto talento, que nosotros queremos que, sobre todo los jóvenes puertorriqueños y cualquier persona que resida en Puerto Rico, vea estas oportunidades para desarrollarse individualmente”.