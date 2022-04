Un grupo de jóvenes de Loíza que han enfrentado y superado las consecuencias de la violencia en sus comunidades intercambiaron experiencias de vida con el productor de las películas “Hangover” y “Old School”, Scott Budnick, durante una visita que realizó esta semana a la isla, junto con Víctor Fontánez, popular barbero de padre puertorriqueño y TikTok Star, conocido como Vic Blends.

Ambos tenían como objetivo conocer el trabajo transformador que ha hecho la Alianza por la Paz: Por un nuevo Loíza a través de las historias de jóvenes impactados por sus programas. La iniciativa es liderada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) y enfoca en reducir la violencia juvenil y promover oportunidades educativas y laborales entre jóvenes afrodescendientes de este pueblo.

El productor abandonó Hollywood y sintió la necesidad de contribuir a un mejor futuro para las personas encarceladas. Motivado por una experiencia en un centro de detención juvenil, Scott fundó Anti-Recidivism Coalition, una organización sin fines de lucro que busca terminar con el encarcelamiento masivo en California y empoderar a personas que han estado o están en prisión a que prosperen, al proveerles una red de apoyo y servicios especializados. También es miembro del Consejo Asesor de My Brother’s Keeper Alliance, iniciativa que apoyó el establecimiento de la Alianza en Loíza.

PUBLICIDAD

Mientras, Vic Blends, de 23 años, comenzará este año en el sistema correccional de California, junto con Scott, una escuela de barbería que incluirá la otorgación de una licencia a sus participantes, para facilitarles la reinserción en la sociedad una vez salgan de prisión.

“Estoy impresionado por lo que he visto, por el amor que hay en esta escuela (Nuestra Escuela, organización aliada). He estado en Puerto Rico y solo había visto lo que los turistas ven, pero conocer a una comunidad como la de Loíza y escuchar algunos de los problemas que enfrentan y, al mismo tiempo, las soluciones a estos; y escuchar a las personas que vienen aquí con un gran corazón y mucho amor para hacer grandes cosas para la comunidad, es increíble. Y ver estudiantes que están prosperando y haciendo cosas increíbles, todo esto es inspirador”, dijo Scott, en declaraciones escritas a través de un comunicado de prensa.

Scott también es CEO of One Community, LLC, una compañía de cine y televisión que busca inspirar y fomentar cambios positivos a través de producciones como Just Mercy.

El productor destacó que compartirá las lecciones aprendidas en su vista a la isla con las organizaciones en las que está involucrado, así como su deseo de ver cómo se puede mantener la conexión con estos proyectos para que se dé a conocer el trabajo que está transformando vidas.

Vic Blends, por su parte, destacó que su visita responde no solo a su sangre boricua, sino también a un llamado personal por inspirar y provocar cambios positivos. El influencer tiene 14 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Yo sé lo que se siente venir de una comunidad donde no hay oportunidades y romper la barrera para uno mismo. Quiero enseñarles a otros jóvenes que ellos también lo pueden hacer. Decidí dejar de perseguir celebridades, para empezar a perseguir mi propósito, que es motivar e inspirar a las personas”, dijo Blends.

La Alianza está integrada por la FCPR, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, el Municipio de Loíza, Nuestra Escuela, One Stop Career Center of Puerto Rico y Taller Salud. La iniciativa ha servido a jóvenes entre 15-30 años, residentes de Loíza.

“Yo siempre he estado preso, toda mi vida, desde joven hasta adulto. Yo entré a los 12 años y salí a los 21 años, y luego de eso estuve un año preso en Estados Unidos. Ahora tengo 29 años. Gracias Dios estamos aquí en la calle. Nunca pensé que iba a coger cuarto año y gracias a ellos (Taller Salud) lo pude coger”, comentó uno de los participantes de la Alianza.

“Ahora, mi sueño es echar a mi familia pa’lante. Tengo un hijo de 14 años y lo estoy llevando ahí, para que no pase lo mismo que yo pasé”, añadió.

Los logros obtenidos por la Alianza, durante 2018-2021, incluyen: 36 participantes obtuvieron sus diplomas de Escuela Superior, 14 completaron cursos vocacionales, 25 obtuvieron becas suplementarias para estudios subgraduados, 21 obtuvieron destrezas laborales, y 58 consiguieron trabajo; además, 13 jóvenes recibieron mentoría individualizada y se logró una reducción promedio de la violencia en Loíza de 74%, entre 2019-2021.

PUBLICIDAD

Los trabajos en Loíza también han contado con apoyo financiero de W.K.Kellogg Foundation, Annie E. Casey Foundation, Hispanics in Philanthropy (HIP) y National Basketball Players Association Foundation (NBPA Foundation).

En el 2015, la FCPR comenzó a trabajar de manera directa en el pueblo de Loíza. Para entonces, diversas entidades involucradas en el trabajo con jóvenes afrodescendientes formaron parte de un proceso de planificación estratégica en bienestar de la comunidad loiceña, que dio pie a la implantación de la iniciativa My Brother’s Keeper Alliance en Loíza.