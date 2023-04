Después de años de retrasos, la quinta entrega de la franquicia cinematográfica de Indiana Jones, a la que han titulado “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, finalmente publicó el tráiler y “poster” del filme que debutará el próximo 30 de junio.

Vuelve el arqueólogo más famoso de la historia del cine. “Indiana Jones”, también conocido como “Indy”, vuelve con una nueva aventura a la gran pantalla en esta quinta entrega de la franquicia. El actor Harrison Ford regresa a interpretar al icónico profesor universitario y arqueólogo caracterizado por su látigo y sombrero inconfundibles.

Esta es la primera vez que Indiana Jones no será dirigida por el estelar Steven Spielberg, quien estuvo a cargo de las cuatro primeras entregas: En busca del arca perdida (1981), El templo maldito (1984), La última cruzada (1989) y La calavera de cristal (2008). La quinta entrega de Indiana Jones llega de la mano del director James Mangold.

El año pasado, a la revista Empire, Ford explicó por qué decidió volver a ponerse el sombrero del arqueólogo más famoso del cine: “Pensé que estaría bien ver dónde estaba Indiana Jones al final de su viaje. Cuando apareció este guion me di cuenta de que era una forma de poder despedirme del personaje”.