“Las Camelias” fue una de esas películas que, con los grandes retos que se suscitaron a principios de la pandemia, adoptó un sistema de aislamiento con estrictos protocolos para prevenir los contagios, y aún con los escollos que de por sí significa producir cine local, hoy se puede decir que es un proyecto que se hace realidad al presentarse en todas las salas de cine en Puerto Rico.

La satisfacción, la emoción y el cariño entre sí hoy era más que evidente en el nutrido elenco, que compuso este largometraje puertorriqueño y que se grabó en Aguadilla, San Lorenzo, Aibonito y San Juan durante poco más de cuatro semanas ininterrumpidas, tiempo que sirvió para conectar entre todos y llenarlos de esperanza ante la incertidumbre de aquel momento y el cierre de los diversos talleres laborales.

Así fue cómo un grupo de creativos se unió para desarrollar una narrativa divertida, inclusiva, atemperada y llena de color, que proyecta la realidad puertorriqueña, para darle paso al filme “Las Camelias”, que le dio otra mirada a la historia trágica de la novela clásica de Alexandre Dumas, “La Dama de las Camelias”.

Su estreno, el 27 de octubre, se da en momentos en que cineastas, empresas cinematográficas y otras agencias relacionadas el sector cinematográfico del país luchan por que se cumpla una medida en la Legislatura, que busca incentivar el crecimiento de la industria cinematográfica de Puerto Rico con un aumento de $62 millones en el tope estatutario anual de créditos contributivos para las empresas fílmicas.

“Sé que cada vez es más difícil acudir a los cines, por la modernización, y estamos como en una lucha para que la gente vaya. Por eso, les pido a todos que vayan a ver la película y así le demostramos a la Legistatura de este país que nosotros tenemos poder. En estos momentos estamos en la Legislatura pidiendo el aumento en los créditos contributivos para que otras producciones puedan entrar, porque sin esos créditos es imposible hacer un proyecto. Queremos que las salas se llenen para ver esta película que es completamente puertorriqueña y no tiene nada que envidiarle a ninguna española, ni brasilera ni norteamericana”, expresó hoy en conferencia de prensa el productor ejecutivo de “Las Camelias”, Rafael Abudo Massó para Jurutungo Films.

El productor ejecutivo de “Las Camelias”, Rafael Abudo Massó para Jurutungo Films. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

Por otra parte, destacó la encomiable labor de la productora Yamara Rodríguez, la directora y editora Paloma Suau, y las colaboraciones especiales del decorador de eventos sociales Emilio Olabarrieta, como asesor en diseño de arte, así como del cantante Glenn Monroig, quien estuvo a cargo de la música, y la voz de la talentosa Salomé Monroig, quien entonó varias de las canciones del filme.

“Siempre he dicho que tengo tres Camelias, la primera es Yamara, la productora, que no sé cómo hace tantas cosas con tantos roles que tiene; la segunda es Paloma, la directora con una creatividad increíble que convirtió este guion en uno espectacular; y la tercera es, Denise Quiñones, la protagonista, que al principio estaba un poco asustada porque estábamos en pleno COVID, pero Paloma la convenció”, dijo Abudo Massó, a la vez que resaltó lo estrésico que resultó hacer la producción a modo de una “burbuja híbrida”.

“Teníamos que hacernos las pruebas un día y un día no. Fue bien estrésico porque si alguien salía positivo, teníamos que parar toda la producción, pero lo logramos y fuimos la única producción que fue ‘COVID free’”, destacó el productor ejecutivo.

Por otra parte, Rodríguez enfatizó que el elenco de “Las Camelias” fue un sueño hecho realidad, que se dio desde el inicio cuando se comprometieron con el proyecto. Mientras chistaba sobre las dudas que le surgieron sobre si el elenco se le arrepentiría al enterarse de que Casa Manresa era el único lugar en Aibonito donde se iban a poder hospedar, agradeció los momentos vividos en ese centro espiritual en el que se realizan retiros.

“Gracias al universo que conspiró y también la energía del equipo de trabajo, no solo de los actores, sino del equipo técnico. Logramos hacer de Casa Manresa nuestra casa. Estar conviviendo un tiempo generó una dinámica que no recordaba desde la universidad, de los actores discutir, escudriñar y cambiar el guion. El resultado final Paloma lo tenía resuelto desde el set. Pudo unir ese rompecabezas, aun con los cambios que se le hicieron, fue una maravilla. Ha sido durísimo completar la película con pocos recursos, fue difícil, pero lograrlo fue emocionante, con dignidad, de una película que puede representar al puertorriqueño diverso que somos, muchos, distintos y con mucha riqueza. Me hace sentir muy orgullosa, mostrar lo que somos y no fingir lo que realmente somos”, subrayó la productora.

En el caso de Suau, manifestó lo dichosa y afortunada de haber tenido la oportunidad de hacer lo que fue su primer largometraje de ficción. Tener la libertad de tomar la tragedia original y poder transformarla en una tragicomedia fue vital para acceder a hacer este proyecto. Con solo dos meses de preproducción y con un guion en sus manos que debía transformar, resultó ser un proceso lleno de lecciones para la directora de cine.

“Siempre he tenido cierta aversión al cliché y ‘La Dama de las Camelias’ los tenía todos. Cuando vi que tuve la oportunidad de transformarlo fue una de las lecciones más grandes de este proceso y del resultado, sobre todo en estos tiempos cuando están pasando tantas cosas inesperadas y difíciles. Todo está en cómo uno lo mira. Entonces dije, por qué no agarramos esta tragedia y la convertimos en una comedia, porque una de las mejores maneras de superar la adversidad es riendo. Hacer labor con los personajes, que pudieran salir de los estereotipos y los clichés, y explorar la humanidad que tenemos todos, que es lo que nos conecta sin importar de qué parte tú vengas”, expresó Suau.

La cineasta Paloma Suau, durante la conferencia de prensa de la película "Las Camelias", la cual dirigió. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

Asimismo, la directora resaltó el que todo el elenco aceptara a entrar con ella al ruedo, en donde los propios actores tuvieron la oportunidad de escribir algunas de sus escenas. El que todo fluyera en armonía, amor y concentración, según narró, permitió que se pudiera llevar a cabo una pieza íntegra y universal, donde todos están representados, que pone la humanidad y la conexión entre seres humanos”, dijo a la vez que destacó la excelente labor del cinematógrafo Willie Berríos.

Si en algo todos coinciden es que el corazón de esta pieza fílmica se llama Denise Quiñones, quien es la que encarna el papel de “Margarita Gautier”, la protagonista de la historia. Una vez Denise aceptó, Suau enfatizó que este proyecto comenzó a generar un amor y una belleza, que fue lo que permeó en todo el proceso.

“Decidimos que el personaje de ‘Margarita’ iba a ser una mujer que tenía control sobre su cuerpo, su realidad y su manera de enfrentar la vida, y que esa luz y perspectiva optimista y amorosa iba a ser lo que iba a dictar nuestros colores, porque incluso es una pieza que tiene su toque de realismo mágico”, añadió.

Denise Quiñones, quien es la que encarna el papel de “Margarita Gautier”, la protagonista de "Las Camelias". (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

Mientras que Quiñones, se mostró emocionada ante las palabras de elogio de todo el equipo que conformó el largometraje. “Este proceso ha sido uno de mucha magia y, sobre todo, de mucho amor desde el principio. Es una historia totalmente colaborativa, más de elenco que de protagonista. Cada uno tiene un personaje exquisito y lo interpretan de una manera tan hermosa. Cada historia son como tres mundos distintos, que tienen como eje conector al personaje de ‘Margarita’. Realmente todos somos protagonistas, un elenco maravilloso y una familia”, indicó la actriz y exMiss Universe.

Lista para viajar el mundo en festivales

De acuerdo con Suau, esta película fue creada para que viaje, pues auqnue es puertorriqueña, también es universal. “Creo que el nivel de talento que hay en este equipo de trabajo da liga en donde sea. Es una tremenda carta de presentación, por lo que nos estamos enfocados en una campaña de redes sociales para empezar a tender estos puentes y vamos ahora a empezar. Puerto Rico va primero, esta es nuestra casa, pero de aquí para adelante vamos a llegar todo lo lejos que podamos que llegar, que yo creo que es mucho con toda esta gente que está envuelta en este proyecto”, señaló.