Si hay algo que representa el modelo económico básico de la industria de Hollywood es la secuela innecesaria.

Esto es algo que ha estado sucediendo desde los inicios del séptimo arte cuando Valentino después de convertirse en una estrella de cine en “The Sheik” (1921) tuvo que interpretar al hijo de su personaje en la secuela “The Son of the Sheik” que el estudio estrenó cinco años después.

Esta semana “A Quiet Place 2”, largometraje de Paramount Pictures que finalmente llega a los cines de la Isla, evita el poder ser descartada como “un chicle estirado” con una secuela que solo existe porque el filme original hizo un fracatán de dinero en la taquilla.

La clave para este triunfo particular, que es mucho más difícil lograr de lo que aparenta, está ligado a haber preservado a John Krasinski en la silla del director y como la fuerza creativa principal de esta segunda parte. Con un enfoque inteligente y elegante, el cineasta logra que este filme no registre como un refrito de todo lo que distinguió el filme original. Como resultado, “A Quiet Place 2” se siente como una expansión de la historia que le permite a Krasinski elevar la intensidad del suspenso y sumarle más matices dramáticos a lo que fácilmente podría ser un ejercicio de horror simple.

PUBLICIDAD

La trama del filme literalmente comienza segundos después del final del primer filme, pero antes tenemos una secuencia espectacular que nos deja saber que esta vez hay un presupuesto más grande para generar las secuencias de suspenso. Afortunadamente, el dinero adicional no es el enfoque de Krasinski como guionista. Este encuentra nuevas formas de poner en riesgo las vidas de Evelyn Abbot (Emily Blunt) sus dos hijos mayores y el recién nacido que llegó en una de las secuencias más intensas del primer filme.

La estructura de la trama es simple, los protagonistas están en busca de más sobrevivientes para dejarles saber cómo pueden matar a los extraterrestres que han invadido la Tierra, pero los obstáculos que enfrentan están diseñados para seguir profundizando la complejidad de los personajes principales.

Dado que los avances publicitarios de esta secuela se han tomado la molestia de no revelar los mejores momentos del filme, esta reseña no dará mas detalles sobre la trama. Lo que sí vale la pena mencionar es lo genial que está Cillian Murphy (“Dunkirk”, “Red Eye”) en el personaje que interpreta y que la sutileza que el director logra con él no está presente en muchas de las secuencias de acción paralela que dominan las últimas dos secciones del filme. Aún con un enfoque que busca más intensidad, este filme honra los logros de la producción original y deja el deseo de que la historia de estos personajes se siga desarrollando con más filmes.